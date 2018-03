Druhá Ester Ledecká? Hokejistka sbírá zlaté medaile i v rychlobruslení

Nikol je silový typ, který v soubojích poráží i starší kluky Nikol znám po hokejové stránce už nějakých pět let. Před dvěma roky jsme navíc kvůli olympiádě dětí a mládeže začali trénovat i rychlobruslení. V jejím případě se dá mluvit o obrovském sportovním talentu. Hokej hraje dokonce s o rok či o dva roky staršími kluky v dorostu. Přitom podle sportovních regulí by jako dívka mohla naopak hrát s kluky o dva roky mladšími. Je opravdu hodně šikovná, ale hlavně je to neskutečný dříč. Bez problémů zvládne mnohem větší tréninkové dávky než kluci v jejím věku. Je to silový typ a skvěle fyzicky vybavená. I proto dokáže v osobních soubojích porážet i starší kluky. Hokeji a tréninkům dává absolutní maximum. Co se jejích rychlobruslařských úspěchů týká, před dvěma lety získala na Olympiádě dětí a mládeže zlato, stříbro a bronz. Přitom jsme se tehdy připravovali jen krátce, ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli o její nominaci. No a letos už bez většího zaváhání všechny tři kategorie s přehledem vyhrála. Chceme u nás v Chotěboři založit takový menší rychlobruslařský klub, aby si to zkusily i ostatní holky. Je to ovšem otázka budoucnosti. Každopádně Nikol toho teď má opravdu hodně, každý den na ni čeká nabitý program. V hlavě má ale všechno srovnané, takže věřím, že bude takhle poctivě pokračovat dál. Že u sportu zůstane. - Pavel Marek, trenér HC Chotěboř