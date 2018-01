Tělo plné modřin, ale nevzdá to. Bětka roste v krasobruslařskou hvězdu

Je to bojovnice, opakuje věci do vysílení, říká trenérka Alžběta je trochu zádumčivá, tichá osůbka, která se emotivně příliš neprojevuje. Pořád mám pocit, jako by byla stažená do sebe. Dostat z ní něco, to je kolikrát nadlidský úkol. Ale každý jsme nějaký a Bětka je na druhou stranu velmi pracovitá.

Někdy dokonce možná až moc. Některé věci prostě opakuje donekonečna, skoro do vysílení, jen aby je dala. Neustále však se sebou vyjadřuje nespokojenost, nedává najevo radost, ani když se jí něco povede. A to je myslím škoda. Přitom se dá říct, že se vyškrábala nahoru jen díky vlastní píli. Je to ohromná bojovnice. Není z těch, co by něco zabalili a řekli: Tohle já dělat nebudu. Bruslí krásně, má hezké piruety a obrovský rozsah. Naopak trochu bojujeme se skoky. Zvlášť poté, co loni v létě najednou vyrostla o nějakých šest až osm centimetrů. Ale zase je potřeba říct, že to nevzdala a za čtvrt roku všechno dohnala. I s tímhle problémem se prostě dokázala poprat. Teď se chystá na zimní olympiádu dětí a mládeže, což je krásná akce. Bohužel tam za Vysočinu pojede jako jediná, protože sólové krasobruslení to v našem kraji nemá lehké. Všechny děti by potřebovaly mnohem lepší podmínky, než jaké momentálně máme. - Andrea Vlasáková, trenérka Kraso Vysočina