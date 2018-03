Obdivovatel Evy Samkové začal závodit až letos. A už mluví o olympiádě

Má výborné starty. Pozici nepustí a soupeřům ujede Tomáše znám krátce, teprve od ledna. Ovšem hned na prvních závodech jsem viděl, že je velmi šikovný. Proto jsme se také s jeho rodiči domluvili, že zkusí závodit s námi. Následně jsme ho pak zařadili do první skupiny a jemu se okamžitě začalo dařit. Hned stál na bedně. Musím říct, že se mi s ním spolupracuje opravdu moc dobře. Trenéry poslouchá a snaží se jezdit poctivě, je to obrovský pracant. V českém poháru má podle mě příští rok rozhodně velké šance. Je otázkou, jak se bude srovnávat se zahraniční konkurencí, to se teprve uvidí, každopádně by mohl těžit ze svých výborných startů. Pokaždé totiž vyrazí na jedné z prvních pozic, kterou už nepustí a soupeřům ujede. U nás v klubu Snow Rockets je v partě podobně šikovných dětí a myslím si, že mu to hodně pomáhá. Jezdí zatím s čistou hlavou. Máme podmínky a trenéry takové kvality, že z šikovných dětí můžeme vychovat druhou Evu Samkovou. - Petr Bohůnek, trenér Snow Rockets