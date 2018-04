Trávník a míč mění za lyže a střelnici. Fotbalista má medaile z biatlonu

Biatlon, či fotbal? Časem si bude muset vybrat Vláďu znám přes dva roky. Začal s biatlonem trochu později, takže má určitou ztrátu. Ale tím, jak je šikovný a jak se snaží, tak všechno poměrně rychle dohání. Má talent. Na střelbě zapracoval opravdu hodně a je důležité, že ji umí skloubit i s během. Letos potvrdil kondici a dostal se do čela ve své věkové kategorii. Navíc na dětské olympiádě ve štafetě s chlapci vyhrál. Nemám problém s tím, že kombinuje biatlon s fotbalem. Aspoň má pořád nějakou aktivitu. Ostatně v mladších žácích je velká výhoda, když umí víc věcí. Jen potřebuje nasbírat zkušenosti. O biatlonu přemýšlí, psychicky je na tom dobře. Uvědomuje si, na čem je potřeba pracovat. Kromě toho, že je to velký dříč, je fajn i do party. Do kolektivu zapadl hned, dokáže bavit všechny kolem sebe. Zatím trénujeme třikrát týdně a potom jede závody. A i ten fotbal hraje moc dobře. Časem se nicméně bude muset rozhodnout. V biatlonu šanci určitě má. - Michaela Faltusová, trenérka SK Nové Město na Moravě