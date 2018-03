Vícebojařské naději stačí na krajské rekordy šedesátiprocentní trénink

Kromě dlouhých tratí vyniká prakticky ve všem Pavlu znám asi pět let. Když jsem zakládal v Okříškách atletický kroužek, hrála s klukama florbal. Pak se přihlásila do atletiky a už s námi zůstala. Její hlavní disciplínou bude asi víceboj. Kromě dlouhých tratí ale vyniká prakticky ve všem. Má budoucnost díky tomu, že je rychlá a výbušná. Zatím atletikou spíš proplouvá, protože má pro sport velký cit a stačí jí trénovat míň. Ale je vidět, že chce víc. Předpoklady má a dokážeme ji v klubu podržet. Všichni jí říkáme, že to má dobře rozjeté, ale k vrcholovému sportu je ještě dlouhá cesta. Doufám, že bude pokračovat a přidá ještě víc. Zatím trénuje na takových šedesát procent, většinou čtrnáct dní před závody. Když přidá ještě větší píli, má velkou šanci uspět. - Vratislav Fišera, trenér TJ Spartak Třebíč