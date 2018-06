Maturitu už má, teď je cílem mladé atletky limit pro mistrovství světa

„Lucka je hodně aktivní odmalička. Nejprve hrála s klukama fotbal, ale pak najednou v osmi letech sama přišla, že by chtěla chodit běhat. A ono se to časem takhle vylouplo,“ vybavuje si atletické začátky své dcery maminka Eva Pertlíková.

Netrvalo dlouho a kopačky zůstaly ležet v koutě úplně, naopak tretry se definitivně staly nedílnou součástí Lucčina sportování. V té době se začala připravovat v Jihlavě pod vedením trenéra Jiřího Švece.



„Lucku znám od jejích začátků. Je hodně důležité, že měla všeobecnou průpravu. Bylo vidět, že sportuje opravdu odmalička. Ona je vlastně šikovná úplně na všechno,“ zdůrazňuje trenér.

Mladá atletka nejdřív zkoušela sedmiboj, jenže postupně se čím dál častěji točila kolem překážek. „Hodně mě baví, je to moje velká radost. Teď už mi navíc zabírají tolik času, že přerostly skoro v profesi,“ konstatuje Lucie Pertlíková.

Od finského Tampere ji dělí pouhých sedm desetin sekundy

Její parádní disciplínou se stal běh na 400 metrů překážek. A to, že potenciál v něm má skutečně obrovský, dokazují výsledky.

„Lucka dlouhou dobou rostla, takže nebyla fyzicky vyspělá. Ale teď už medaile ze závodů sbírá celkem pravidelně. V dorostu byla například druhá na republikovém šampionátu v závodě na 300 metrů překážek, ale neztratí se ani mezi dospělými,“ tvrdí Švec.

„Teď právě plníme limit na mistrovství světa do 20 let (uskuteční se v polovině července ve finském Tampere - pozn. red.). Zatím jí chybí asi sedm desetin vteřiny. Věřím, že to zvládne,“ pokračuje kouč.

A na jeho slova okamžitě reaguje i sama Lucka. „To jo, na světový šampionát bych chtěla hrozně moc. To je teď můj nejdůležitější cíl. A pak je samozřejmě snem asi každého sportovce olympiáda. Ale na to bude potřeba ještě hodně práce,“ uvědomuje si.

O talentu své svěřenkyně trenér absolutně nepochybuje. „Upřímně si myslím, že Lucka je jeden z největších talentů na 400 metrů překážek v Česku. Pokud bude pokračovat a vydrží jí zdraví, má velké předpoklady se dostat do dospělácké reprezentace. Její velké výkony teprve přijdou,“ ujišťuje Švec.

Spolehnout se v otázce důvěry může Lucka i na rodinu. „Já se snažím být jí maximální oporou. Měním si směny, abych s ní mohla jezdit. Víkendy trávíme většinou na závodech. Vždycky se snažím ji tam odvézt, být s ní celou dobu a vytvářet jí potřebné zázemí. Dělám to ale moc ráda, líbí se mi atmosféra na stadionech. Navíc máme i dobrou partu rodičů,“ hlásí maminka Eva.

Z Jihlavy se brzy přesune do Prahy. Kvůli škole i přípravě

A jak je to s Lucčinými studijními plány? I v tomto směru má úspěšná maturantka jihlavského gymnázia naprosto jasno. „Půjdu do Prahy na vysokou školu,“ hlásí bez váhání. „Jsou tam navíc i lepší podmínky na přípravu. Už bych tam měla mít domluvenou novou trenérku,“ prozrazuje.

„V hlavně to má srovnané a moc dobře ví, co chce. Je hodně pečlivá. U ní je trošku problém v tom, že ji musím občas trochu ‚tlumit‘. Dohlédnout na to, aby si dala odpočinek. Nebo i pauzu, když jí něco bolí. Je opravdu cílevědomá a zodpovědná. Tady se sešly jak fyzické, tak i psychické předpoklady. Má pokoru a v kolektivu je hodně oblíbená. Je odměna a radost s ní trénovat,“ nešetří komplimenty trenér Švec.

Na Lucčinu adresu ovšem sype chválu i maminka. „Atletika je takový její velký koníček. No teď už je to vlastně spíš velký kůň,“ usmívá se Eva Pertlíková. „Zdolávat překážky jí nedělá problém. Ať už jde o ty sportovní, nebo životní. Je to pohodářka. Navíc teď odmaturovala se samými jedničkami. Jsem na ni hrozně pyšná,“ dodává.