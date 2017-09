Z historické sýpky u třebíčského zámku vzniká zábavní centrum pro děti

Rodinné centrum se otevře v těsném sousedství zámku za necelé tři týdny. „Zahájíme ve státní svátek 28. září, kdy bude den otevřených dveří,“ uvedl Pavel Svoboda, jeden z jednatelů firmy Epe trio, jež bude zábavní centrum provozovat.

Oprava zámecké sýpky z 18. století vyšla řádově na desítky milionů korun. Investorem je společnost Ifre. Podle Svobody chtěli zábavní centrum nejprve otevřít v jiné části Třebíče. Nakonec zvolili variantu „sýpka“. Ta byla poslední roky z větší části prázdná a opuštěná. „Jen v jednom patře byl depozitář zámku,“ dodal Svoboda.

Investor musel vnější podobu sýpky zachovat, protože stojí v památkově chráněném území.

Centrum bude otevřené kromě pondělí celý týden do 19 hodin. Ve všední dny otevřou dvě hodiny po poledni, o víkendech už v deset.



Sýpka ovšem není jedinou investicí firmy Ifre. Společnost chce již brzy vybudovat vedle zámku a naproti Podklášternímu pivovaru Urban dva domy s dvaatřiceti byty.

Vedení města s pozemky a budovami nemělo žádný záměr

Se svým záměrem už před časem uspělo vedení společnosti na třebíčské radnici. Pozemky i se sýpkou firma koupila.

„Vizi, tedy to, co tam chceme udělat, město odsouhlasilo. K bytům bude patřit také parčík. Pozemky se chystáme prodávat současně s byty,“ přiblížil Martin Benáček, prokurista firmy Ifre.

Byty v prostoru bývalého hospodářského dvora budou vzdálené 100 metrů od zámeckého parku a 400 metrů od centra města. Menší byty se tam prodávají za cenu kolem dvou milionů korun. Větší stojí tři až čtyři miliony. V nabídce jsou rovněž garáže či venkovní stání pro auta.

Vedení třebíčské radnice nemělo v tomto prostoru žádný investiční záměr, proto pozemky prodalo. V těchto místech přestal fungovat i útulek pro opuštěná zvířata.

„Nás tam teď bude čekat úprava veřejných prostranství. Na to nesmíme zapomenout. Zejména pro turisty, kteří přijedou autobusy, je to přístup do města a k třebíčským památkám UNESCO,“ uvedla místostarostka Marie Černá.

V bývalém areálu továrny jsou všechny byty už vyprodané

Příjemné bydlení se tam podle Černé musí prolínat s kvalitním zázemím pro návštěvníky, kteří využívají parkovací plochy a pak jdou z kopce dolů k bazilice svatého Prokopa.

Jinak je na tom Třebíč s nabídkou bytů dobře. Nové vybudoval soukromý investor například v bývalém areálu továrny BOPO v Borovině. Je jich tam 49 a všechny jsou již prodané. Tento projekt zajišťovala společnost TTS podnikatele Richarda Horkého.

V bývalé borovinské továrně je dnes kromě bytů i ekotechnické centrum Alternátor, lékárna, ambulance, fitcentrum či soukromá mateřská škola. Sídlí tam i desítka firem různého zaměření.

Soukromý investor staví i Na Kopcích, město byty neplánuje

Nové bydlení se bude dál stavět rovněž v třebíčské ulici Na Kopcích na opačné straně města. Kromě dalších řadových rodinných domů se tam počítá i se dvěma bytovými domy.



Z řadovek, jež budou dokončeny příští rok na jaře, má již většina kupce. „Tři jsou ještě volné,“ pověděl Martin Janík ze společnosti TTS.

Bytové domy v této lokalitě ale postaví jiná místní firma, S. O. K. Ta začala s developerskými projekty již před dvaceti lety a momentálně staví třeba v Jihlavě za Teskem v oblasti Handlovy Dvory.

Samotná třebíčská radnice se v současnosti nezabývá výstavbou bydlení. Městu nyní patří kolem pěti stovek bytů. Z toho zhruba polovina je v domech zvláštního určení, tedy pro seniory či zdravotně postižené.

Další byty město přiděluje jako sociální. „Ale není tam přetlak, a tedy ani potřeba, aby město muselo stavět nové byty,“ doplnila místostarostka Marie Černá.