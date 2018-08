Nebyl to trestný čin. V kauze předražených sypačů padl zprošťující verdikt

„U soudu se konečně ukázalo, že jsme postupovali správně,“ pronesl při odchodu ze soudní síně šéf silničářů Jan Míka.

„Nepřipouštěl jsem si už od začátku jinou variantu. Jsem rád za rozhodnutí zdejšího soudu. Byl vůbec první, který se zabýval všemi argumenty v plném rozsahu. Státní zástupce i policejní orgán brali v úvahu pouze argumenty, jestli se to tak dá vůbec nazvat, které byly jen v náš neprospěch. Přitom se měli zabývat argumenty, které by hrály pro obě strany,“ přidal svůj pohled bývalý náměstek hejtmana Libor Joukl.

Žaloba dávala oběma mužům za vinu, že v roce 2009 připravili zakázku na 28 nových sypačů pro krajskou správu a údržbu silnic tak, aby ji mohly splnit pouze automobily značky Iveco. Zároveň obžaloba uvedla, že muži zakázku předražili.

Původně státní žalobce mluvil o částce lehce převyšující 33 milionů korun. Později během hlavního líčení ji upravil a zhruba o milion zvýšil. V závěrečné řeči proto mluvil o tom, že Míka s Jouklem způsobili škodu přesahující 34 milionů korun.

Za to oběma obžalovaným navrhl státní zástupce Kamil Špelda nepodmíněné tresty v rozmezí šest až sedm let. Zároveň požadoval i finanční tresty – pro Míku půl milionu korun, pro Joukla pak dva miliony korun.

Jednání obžalovaných nebylo trestným činem, řekl soud

Jihlavský soud se však se závěry státního zástupce neztotožnil a oba muže obžaloby zprostil s tím, že jejich konání nebylo trestným činem.

„Nebylo ničím prokázáno, že by došlo ke zvýhodnění nějaké značky. Podmínky byly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ pronesl mimo jiné ve zdůvodnění rozsudku soudce Zdeněk Chalupa.

Svůj výrok opíral o posudek Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Ten tvrdil, že podmínky, jak si je silničáři určili, mohlo splnit více automobilek. Konkrétně výrobci MAN a Mercedes Benz. Po určitých úpravách pak i Tatra a Scania. Jak náročné, ať už technicky, časově nebo finančně by tyto úpravy byly, však znalci určit nedokázali.

Soud naopak nepřijal závěry posudku, který si při vyšetřování nechala zpracovat policie. Podle jeho závěrů měla být zakázka předražená o 33 milionů korun. „Vyčíslení škody je podle soudu vadné. Vyčísluje pouze jednotlivé komponenty, opomíjí další náklady, jako je kompletace vozidel, doprava a podobně,“ osvětlil Chalupa, proč k posudku nepřihlédl.

Verdikt není pravomocný, žalobce se odvolal

Dalším argumentem, proč jeho závěry shledal jako bezpředmětné, je ten, že Pavel Prokš, který posudek zpracovával, nemá dostatečnou kvalifikaci. Je totiž znalcem pro oblast ekonomiky a strojírenství, mimo jiné se zabývá zemědělskými stroji. Není však soudním znalcem pro oblast automobilů.

Dnešní verdikt není pravomocný, státní zástupce Špelda se odvolal. „Soud hodnotil pár jednotlivých důkazů a hodnotil je jednotlivě, měl by je hodnotit komplexně. To, že nějaký důkaz zapadá do širších souvislostí, s tím se nevypořádal,“ pronesl Špelda.

„Pokud někdo jeden den nastoupí jako ředitel a druhý den už se začíná zabývat tím, že pořídí nové sypače, tak je to okolnost, která o něčem svědčí,“ podotkl státní zástupce.

Obžaloba v této kauze dorazila k Okresnímu soudu v Jihlavě začátkem roku 2015. Poté, co soudci řešili, v čí kompetenci případ je, rozhodl soudce Zdeněk Chalupa o zastavení trestního stíhání. Proti tomu podal státní zástupce stížnost. Krajský soud mu vyhověl a rozhodl, že soud má nařídit hlavní líčení, provést důkazy a teprve potom rozhodnout. Poprvé se hlavní líčení konalo v březnu 2017.