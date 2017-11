Někdo bere klání vážně, jiný se chce ulít. Studenti propadli piškvorkám

15:04 , aktualizováno 15:04

Ač se to nezdá, hra piškvorky je stará možná už celé čtyři tisíce let. Studenti, byť s trošku obměněnými pravidly, ji však stále hrají s takovým nadšením, jako by šlo o novinku školního roku. Dokonce v ní pořádají oblastní a krajské soutěže. A někdy jde vskutku o tuhé mače.