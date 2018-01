Ve Žďáře se bude masivně kácet i vysazovat, kvůli bezpečí i alergiím

„Loňské vichřice nás jen utvrdily v tom, že není nač čekat. Nejde tu o pouhé zkrášlování okolí, ale důležitou roli hraje i bezpečnost našich občanů,“ říká starosta Zdeněk Navrátil.

Kde se bude ve Žďáře kácet Hřbitov v Jamské ulici a okolí Horního rybníka

Hřbitov v Horní ulici s prostorem u vstupu

Sídliště Vodojem - od Štursovy ulice po bytovku v Jamborově ulici

Park u 5. ZŠ a lokalita Haškova

Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od Strojírenské

Neumannova ulice - sídliště

Vychází přitom z takzvaného pasportu zeleně, který mapuje množství a stav vegetace ve městě. Podle radnice dojde v této fázi k obnově více než 2 140 kusů dřevin.



„Jakkoli může úprava zeleně vypadat na první pohled drasticky, je potřeba si uvědomit, že začínáme něco velkého, co bude mít pozitivní dopad na mnoho příštích generací Žďáráků. Stromům a keřům trvá třeba i desítky let, než vyrostou do plné krásy, užijí si je tedy hlavně naše děti,“ zmiňuje Navrátil.

Kdo revitalizační práce provede, zatím není jasné. U výběrového řízení teprve běží odvolací lhůty.

Práce by však měly začít už na konci února. „Celý březen mimo vegetační období využijeme k odstranění stávajících nevhodných dřevin, následně by během jara a léta došlo na bezpečnostní zásahy a také výsadbu nových dřevin,“ nastínil harmonogram žďárský starosta.

Celá revitalizace počítá s tím, že bude vysazeno zhruba o čtvrtinu více dřevin, než bude vykáceno. Radnice představila své plány už loni v srpnu.



Radnice s připomínkami počítá, na kácení se lidé neshodnou

Hlavně kvůli kácení na sídlištích se dá očekávat vzrušená výměna názorů. Zahradní architekt a dendrolog Josef Souček uznal, že názory lidí z jednoho domu na vzrostlé stromy bývají úplně opačné.

„Dřeviny vysázené až příliš blízko domů lidem v dolních patrech stíní, jiní mají radost z výhledu na ně, je to složitý aspekt,“ poznamenal při veřejné prezentaci.

Na radnici s připomínkami počítají. „Chápu, že řada obyvatel si k zeleni vytvořila během let nějaký vztah, a těžko se vysvětluje, že strom nese bezpečnostní riziko, v některých případech se jedná o alergeny, které do sídlišť nepatří, a snažíme se je vyměňovat za jiné kultivary, které nejsou tak obtěžující,“ vysvětluje Navrátil.

Obnova zeleně se dotkne i místních části. Zatímco ve Stržanově již revitalizace začala, ve Veselíčku se připravuje. „Stržanov je jediná větší lokalita, například ve Veselíčku půjde maximálně o dvě desítky dřevin a třeba v Mělkovicích nemá město téměř žádné pozemky,“ zmiňuje starosta.