Ve Svratce už mají vánoční strom. Tentokrát si ho zasadili i s kořeny

Na transportu vánočního stromu by nebylo nic zvláštního. V posledních letech na svrateckém náměstí Národního povstání instalovali nejčastěji stromy, které někde překážely a musely být pokáceny. Ať už na městských pozemcích, nebo u soukromých domů.



Tentokrát to však bylo zcela jiné. „Tento smrk jsme podbagrovali a budeme se o něho starat tak, aby opět zakořenil,“ říká starosta nejmenšího města žďárského okresu František Mládek.

„Je to dar sousedního Chlumětína, se kterým spolupracujeme,“ doplnil Mládek.

Vedení sousední vesnice bylo líto překážející strom skácet a zatopit s ním. „Věděli jsme, že ve Svratce každý rok strom shánějí. Tento smrk rostl asi dvanáct let u bytovky, kde už se však dotýkal drátů elektrického vedení,“ vysvětluje starosta Chlumětína Jiří Vaníček.

„Ve Svratce té možnosti využili a pokusili se strom přestěhovat. Je krásně rostlý,“ dodává Vaníček, jenž si u sousedů určitě nenechá ujít slavnostní rozsvícení stromu v neděli druhého prosince. Svratečtí jej letos spojí se soutěží o nejlepší vanilkové rohlíčky.

Chlumětín nabízí i další strom, hodil by se třeba na Václavák

Ve městě pod Devíti skalami tradici vánočních stromů na náměstí podle starosty založili teprve před sedmi lety. Poprvé nazdobili strom před radnicí, v dalších letech už na „horním“ náměstí Národního povstání nedaleko kašny a sochy svatého Václava.

„Jeden rok jsme zkusili zasadit nádhernou pětimetrovou jedli korejskou, chytila se, ale sežraly ji mšice a uschla,“ vzpomíná Mládek. Jelikož si na ni pořídili ozdoby na míru, hledají od té doby spíše menší stromy.

Přesazený sedmimetrový smrk už ukotvili lany, aby vydržel poryvy větru, než pořádně zakoření.



Z Chlumětína se letos stává dárce vánočních stromů. „Máme tu ještě jeden jehličnan, větší, ten by se hodil klidně na Václavák. Už nám v obci překáží a je nebezpečný, budeme jej muset pokácet,“ posílá Vaníček vzkaz s nabídkou do Prahy, ale i do měst v okolí.