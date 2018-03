Chybí stavbaři. Jihlava nemusí najít firmu na opravu stadionu

Ve druhé polovině února jihlavský magistrát uzavíral výběrové řízení na stavbu a opravy chodníků na Brtnickém předměstí. Výsledek však nikoho nepotěšil. O zakázku, která byla v řádech milionů korun, se nikdo nepřihlásil.

Nešlo přitom o ojedinělý případ. Podobných výběrových řízení bez uchazečů poslední dobou přibývá.

„Nedávno jsme soutěžili přestavbu dvou bytů na chráněné bydlení. Bylo to rozdělené na stavební část a interiéry. Na interiér se nám přihlásilo asi pět firem, na stavební nikdo,“ potvrdil Jaromír Kalina (KDU-ČSL), náměstek primátora pro úsek správy majetku. Podle jeho slov se jednalo o zakázku za zhruba 2,5 milionu korun.

„Jsou to paradoxy. Před pár lety se firmy podbízely zajímavými cenami - a teď nemají o zakázky zájem,“ připojil se další z primátorových náměstků Vratislav Výborný (ČSSD).

S podobnými případy se potýkají také další samosprávy v kraji včetně hejtmanství. „Zatímco před šesti lety se i na malé investiční akce hlásilo až dvanáct firem, nyní vybíráme v lepším případě z pěti, v horším případě ze dvou zájemců,“ uvedl pro ČTK hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD).

Stadion bude problém i pro velké stavebnictví, tvrdí architekt

Současná situace na stavebním trhu se může negativně projevit také na dalších zakázkách, které města chystají.

„Máme připravené akce, máme připravené financování, ale nemáme dodavatele, kteří by je chtěli realizovat,“ ví i Radek Popelka (ANO), který ve vedení jihlavského magistrátu zodpovídá za oblast správy realit.

Část politické opozice v krajském městě už začíná vyjadřovat obavy, že podobný scénář by mohl hrozit při chystané rekonstrukci střechy Horáckého zimního stadionu.

Té totiž na konci léta příštího roku vyprší platnost posudku na ocelovou konstrukci střechy. Pokud nový posudek, který specializovaná firma letos vypracuje, životnost konstrukce neprodlouží, nezbývá městu než střechu opravit, nebo stadion z bezpečnostních důvodů uzavřít.

A podle Jaroslava Huňáčka z ODS a zároveň architekta nebude vůbec jednoduché sehnat stavební společnost, která by opravu provedla. „Jestli si vedení města myslí, že se o to firmy poperou, tak se hluboce mýlí. I pro velké stavebnictví to bude problém,“ myslí si.

Horácký zimní stadion je totiž pro stavební techniku těžko přístupný. Ze dvou stran jsou frekventované ulice s trolejovým vedením, z další pak novostavba takzvaného malého zimáčku. Jako přístupová cesta pak zbývá přilehlý park.

Tendr může skončit dvojnásobnou cenou, nebo katastrofou

„Jako velké riziko vidím i to, že kvůli nedostatku firem se vše může enormně prodražit. Když do toho půjde někdo, kdo má rozum, dá dvojnásobnou cenu, protože neví, co všechno se během rekonstrukce může objevit. Nebo tam půjde nějaký sebevrah, který práci nemá, cenu podstřelí a může to skončit katastrofou,“ přidává svůj pohled Huňáčkův stranický kolega David Beke.

Komplikace, které by mohly při rekonstrukci vzniknout, si však vedení města podle Popelky velmi dobře uvědomuje. Přesto věří, že se najde firma, která zvládne zastřešení chátrající haly včas a zároveň kvalitně opravit.

„Zakázka je to komplikovaná, ale je také prestižní. A právě na tuto notu chceme hrát. Zimních stadionů s podobným problémem je po republice celá řada. Proto firma, která uspěje v Jihlavě, bude mít zajištěnou práci na deset let,“ přibližuje úvahy vedení města Popelka.

Větší jistotu pak má magistrátu přinést to, že případní uchazeči si budou moct stadion předem projít a jejich připomínky se pak zapracují do zadání zakázky.