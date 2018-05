Kvůli stavbě kruhového objezdu klesly tržby obchodníkům až o polovinu

Eva Šebestová z Pelhřimova se před více než třemi lety rozhodla, že si otevře vlastní obchod se zdravou výživou. Zřídila si ho v centru města. V místech, kde se potkávají tři ulice: Tylova, Solní a Pod Kalvárií. Krámek dostal příznačný název - obchod Na Rozcestí.



A na rozcestí se momentálně do jisté míry ocitla i jeho majitelka. V dubnu započatá stavba kruhové křižovatky u kina Vesmír, která je od obchůdku vzdálená něco málo přes sto metrů, totiž výrazně zasáhla do jejího podnikání.

„Od dubna, co se křižovatka uzavřela, mám asi polovinu zákazníků. Už teď jsou tržby na úrovni těch špatných letních měsíců. Nevím, jak to tady do září doklepu,“ posteskla si Eva Šebestová nad současnou situací.

Zmíněná křižovatka se uzavřela první dubnový den. Práce na ní by měly být hotové do 20. srpna.

Okamžitý propad. Zmizeli náhodní kolemjdoucí

Podle Šebestové se úbytek zákazníků a tržeb projevil prakticky okamžitě. Když srovnává obrat se stejným obdobím loňského roku, mluví o třetinovém poklesu. Co se týká počtu zákazníků, tam je pokles ještě výraznější. Chodí jich pouze polovina.

„Zmizeli takoví ti náhodní kolemjdoucí, kteří se zastavili pro něco na sváču. Drobnější nákupy prakticky odpadly. Kvůli nim sem nikdo nejde,“ popisuje Eva Šebestová.

Jako hlavní důvod vidí to, že se přirozený koridor pěších zákazníků kvůli rozkopané ulici změnil. Jedna skupina chodců podle ní nyní volí cestu Děkanskou zahradou. Na druhé straně od obchodu pak procházejí Jirsíkovou ulicí.

A úplně jednoduché to není ani pro ty, kteří cestují autem. Kvůli jednosměrné ulici musejí objíždět velkou část historického centra města, aby se ke krámku dostali.

„A jet po Pražské, stát tam na semaforech v koloně, čekat deset minut, než vás protisměr pustí doleva… Je to tak složité a zdlouhavé, že to řada lidí radši vzdá a jde si nakoupit jinam, nebo to do nekonečna odkládá,“ dodává majitelka obchůdku.

Živnostník musí navigovat i dlouholeté dodavatele

Není jediným živnostníkem, kterého současná situace postihla. Zhruba o sto metrů dál od obchodu Na Rozcestí má v Tylově ulici svoji prodejnu elektro zboží Luboš Šiler.

Jde o zavedenou provozovnu, funguje zde už od roku 1991. Na rozdíl od Evy Šebestové tak má již pevnější skupinu zákazníků. Ani to ho však neochránilo od toho, aby se mu v současných dnech výrazně nesnížily tržby.

„Pokles je velký, zhruba polovina. Kdo se nemusí dopravit do centra, tak sem vyloženě nejede. Příjezdové trasy konkrétně do Tylovy ulice jsou složité,“ potvrzuje Šiler.

Podle jeho vyprávění mají v posledních dnech problém dostat se do jeho obchodu nejen zákazníci, ale také dlouhodobí dodavatelé. Několikrát je prý musel po telefonu navádět, aby se v jednosměrných ulicích neztratili.

Pro své zákazníky má na svých webových stránkách dokonce mapku, kde je zakreslená cesta, jak se středem města prosmýknout. „Jenže jsme přístupní jen z nejvzdálenějšího konce a to není dobré,“ povzdechne si Šiler.

Obchodníci musejí vydržet, vzkazuje vedení města

I proto se společně s Evou Šebestovou vydali na pelhřimovskou radnici, kde měli jednání se starostou Františkem Kučerou. „Šli jsme se zeptat, co by nám doporučil, koho oslovit, aby nám pomohl,“ líčí majitelka prodejny zdravé výživy.

„Chápeme, že se ten kruháč musí udělat. Ale ta doba je dlouhá, vidina, že bude hotový až v srpnu… Je to dlouhá doba, když platíte nájem. Bojíme se toho, že jak se klienti naučí chodit jinam, tak už tam pak i zůstanou,“ dodává Šiler.

Podle starosty však nezbývá obchodníkům nic jiného než se obrnit trpělivostí a danou situaci nějak přestát.

„Kdyby neměli přístup z žádné strany, tak by to bylo něco jiného. Ale když mají přístup po chodníku a okolo po ulici, nelze uvažovat o jakékoliv náhradě,“ pronesl Kučera.

Situaci navíc obchodníkům může ztížit i to, že se v jejich okolí začaly vyměňovat v zemi uložené rozvody tepla. „S tím se ale nedá nic dělat. Musí se to zvládnout během léta před začátkem topné sezony,“ dodává starosta.