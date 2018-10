Nová školka má kvůli dotaci výtah. Nikdy jej nevyužije, říká starosta

Práce v areálu v Bezručově ulici začaly v květnu. Firma postavila nové patro nad stávající budovou kuchyně a jídelny. Protože se sídlo jedné z mateřských škol proměnilo na staveniště, musela část dětí na několik měsíců jinam. Předškoláci našli nový dočasný domov ve volných prostorách budovy základní školy.



Nová třída školky už je nyní téměř postavena, provádí se dokončovací práce a děti by mohly pomalu zpět. Jenže do stěhování se ze školy zpátky do školky se překvapivě nikdo nehrne.



„Když se děti do školy stěhovaly, měli jsme obavy, jak to zvládnou, jak se s tím poperou učitelky a co na to budou říkat rodiče. A když mohou jít zpět, nikomu se příliš nechce. Všechny skupiny si prostředí ve škole oblíbily a nejraději by tam zůstaly,“ pousmál se přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Děti ale zpět do školky budou muset. Vedení města to má v plánu hned po Novém roce. „Stavebně má být třída dokončena v polovině listopadu, nějaký čas bude trvat vybavení. A před Vánocemi necháme školce klid,“ konstatoval starosta.

Porodnost ve městě neklesá, více míst pro děti školka potřebuje

Vybudování třídy pro dvaadvacet dětí vyšlo na zhruba jedenáct milionů korun. Devadesát procent přitom činila dotace.

Novou třídou se podaří navýšit kapacitu městských školek na celkových 182 dětí. To by mělo zamezit, aby školka musela děti odmítat, jak se to už v minulosti stalo.

„Jednu novou třídu budeme určitě z kapacitních důvodů potřebovat. Porodnost ve městě a okolí se drží na vysoké úrovni a neklesá,“ vysvětlil Kamarád.

Jenže budování přístavby mělo i několik bizarních momentů. Třeba ten, že součástí projektu musel být bezbariérový přístup do nové třídy. Tak to určila pravidla pro udělení dotace. Protože je třída v patře, musel být v Bezručově ulici vybudován i nový výtah.

„To bylo naprosto zbytečné. Nikdo ho nikdy nepoužije. Pokud do školky nastoupí handicapované děti, mají už teď rodiče velký výběr. Bezbariérové máme tři jiné třídy,“ poznamenal přibyslavský starosta.

Stavbu kvůli dotaci nemohli spojit s opravou vzduchotechniky

Další komplikací pro vedení města byla - rovněž vzhledem k podmínkám dotace - nemožnost zkombinovat stavbu nové třídy v patře s rekonstrukcí vzduchotechniky v kuchyni a jídelně o patro níž. Dotace totiž byla na novostavbu, a nikoliv na zásah do starší budovy.

„Bohužel to nešlo spojit dohromady. Vzduchotechniku tak budeme muset nechat opravit za rok či za dva. Znovu tak budeme do budovy zasahovat. I na to ale požádáme o dotační příspěvek,“ dodal Kamarád.