Starostou Třebíče se stal náměstek hejtmana Pacal, v krajské funkci zůstane

„Je mi velkou ctí, že jsem byl zvolen starostou a mohu pracovat pro svoje rodné město. Velmi si toho vážím. Byl jsem zvolen 74 procenty zastupitelů. To je velice silný mandát. Chci poděkovat Pavlu Janatovi (předchozí starosta - pozn. red.) za odvedenou práci. Třebíč je na správné cestě, je potřeba v ní pokračovat, některé věci změnit a upravit. Nabízím všem otevřené dveře na radnici,“ pronesl Pacal chvíli po svém zvolení.



Novou funkcí mu však výrazně přibude práce. Pacal totiž nehodlá opustit svoji židli ve vedení Kraje Vysočina. Zde vykonává práci náměstka hejtmana pro regionální rozvoj.

„Dohodli jsme se v zastupitelském klubu, že ve funkci zůstanu. Akorát už nebudu uvolněným náměstkem hejtmana, ale neuvolněným. Je to proto, abych mohl dostát některým svým závazkům, které díky funkci náměstka hejtmana mám,“ vysvětloval Pacal.

„Ze všech možných variant, které jsme diskutovali, nám tato přišla jako nejlepší,“ potvrdil Lukáš Vlček, krajský předseda STAN, jehož barvy na kraji Pacal hájí.

Nový třebíčský starosta nemá strach z toho, že by agendu spojenou s oběma funkcemi časově nezvládal. „Chci se o to určitě pokusit,“ pronesl Pacal.

Podle vítěze voleb je Pacal ztělesněním všeho negativního

S novým mužem v čele třebíčské radnice se nemůže smířit vítěz tamních komunálních voleb Jaromír Barák. Jeho hnutí Třebíč občanům má sice v zastupitelstvu nejvyšší počet hlasů (5), přesto ale zůstalo v opozici.

Noví třebíčští zastupitelé Třebíč Občanům! - Jaromír Barák, Blanka Kutinová, Rostislav Štork, Aleš Novák, Alexandra Svobodová ANO - Miloš Hrůza, Pavel Franěk, Zuzana Kratochvílová, Pavel Švec Pro Třebíč - Pavel Pacal, Jaromíra Hanáčková, Zdeněk Vedral KDU-ČSL - Pavel Janata, Marie Dudíková, Josef Klíma Břehy - Milan Zeibert, Svatava Křížová Piráti - Stanislav Neuman, Roman Pašek KSČM - Julie Dolejší, Hana Máchalová ODS - Martina Bártová, Jakub John ČSSD - Naděžda Dobešová, Vladimír Malý Třebíč můj domov - Marie Černá, Jan Burda

„Pavel Pacal ztělesňuje to negativní, proti čemu jsme dvě volební období protestovali. Dvě největší klientelistické kauzy, které se tady vyskytly, jsou spojeny s osobou Pavla Pacala,“ tepal nového starostu známý a hlasitý kritik poměrů na třebíčské radnici.

Tomu se nelíbilo zejména to, že nová koalice, kterou tvoří hned sedm politických uskupení (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Pro Třebíč, Břehy a Třebíč můj domov), nepředstavila nic z toho, co by chtěla v následujících čtyřech letech ve městě udělat.

„Zatím to vypadá, že koalice spočívá v tom, že se sedm subjektů dohodlo, jak si rozdělí funkce. Neslyšel jsem nástin programu,“ domáhal se odpovědi Barák.

Městská rada se rozroste o dva členy

„Koalice chce pokračovat v tom, jak radnici vedla koalice v minulém období. Nová rada se bude detailně věnovat programu a v horizontu několika málo měsíců přijde s programovým prohlášení. Bylo to tak před čtyřmi lety a bude to tak i tentokrát,“ pronesl končící starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).

Ten bude na třebíčské radnici v následujících čtyřech letech pokračovat jako jeden ze tří místostarostů. Dalšími dvěma byli zvoleni Miloš Hrůza (ANO) a Vladimír Malý (ČSSD).

Janata bude zodpovídat za oblast majetku, vodohospodářskou infrastrukturu a péči o památky. Vladimír Malý dostal na starosti dopravu, komunální služby, dětská hřiště nebo městské lesy. Nováček ve vedení města Miloš Hrůza pak dostal do své kompetence investice, městskou policii, sociální oblast a kulturu.

Nově zvolené zastupitelstvo se včera také shodlo na tom, že nově bude městská rada devítičlenná. V předchozích letech byla o dva politiky tenčí. Starostu a místostarosty tak ve vedení Třebíče doplňují ještě Martina Bártová (ODS), Jan Burda (Třebíč můj domov), Zuzana Kratochvílová (ANO), Svatava Křížová (Břehy), Milan Zeibert (Břehy).