Pavlovská stanice se stará o stále víc zvířat, mnohá nosí lidé zbytečně

Záchranná stanice v Pavlově Zahájení návštěvnické sezony je naplánované na sobotu 21. dubna od 10 hodin. Pravidelné prohlídky se pak budou konat každý den v 10, 13 a 15 hodin.

Děti do 3 let mají vstupné zdarma, od 3 do 15 let zaplatí 40 korun. Osoby nad 15 let mají vstupné 60 korun.