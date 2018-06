Střecha stadionu nepadá, drží, uklidňuje jihlavský náměstek

„Střecha nepadá, drží a funguje. Nejedná se o žádnou tragédii,“ ujišťoval Radek Popelka (ANO) poté, co se seznámil se zprávou statika. Podle ní bylo při hloubkové kontrole haly zimního stadionu zjištěno, že ze stovek svárů v ocelové konstrukci patnáct z nich vykazuje mikrotrhliny.

Co řekl statik Oldřich Balšínek „Je pravda, že konstrukce není úplně v pořádku, je pravda, že je tam nějaký problém. Jak se bude řešit a kdy přesně, je věcí magistrátu a jeho smluv s případnými dodavateli.“

„Trhlinky nejsou pouhým okem viditelné. Odhalily je až rentgenové snímky. Tyto sváry nicméně bude nutné převařit,“ informoval náměstek Popelka, jenž má v gesci opravu stadionu.

Do doby, než najatá firma sváry převaří, bude hala bez ledu, což může částečně omezit přípravu hokejistů.

„Potřebujeme na plochu vpustit techniku, která by pracovníky na plošině vyzvedla ke střešní konstrukci. Proto nemůžeme začít chladit,“ vysvětloval náměstek.

Firma, která bude opravy zajišťovat, se podle Radka Popelky již byla na stadionu podívat. S opravou svárů by měli dělníci začít za několik týdnů. Firma městu zaslala cenovou nabídku, podle níž město vyhotoví objednávku.

„Dělníci by měli nastoupit na plac 6. nebo 10. července. Podle jejich předběžného odhadu by práce měly zabrat sedm až deset dní,“ poznamenal náměstek.

Dukla vyzvala své týmy, aby si hledaly dočasné útočiště

Popelka zároveň ujistil, že sezona s ledovou plochou začne na Horáckém zimním stadionu jistě 1. srpna.

„Korekce letní přípravy hokejistů na ledě se tak dotkne pouhých čtrnácti dnů v červenci. Dukla vyzvala své týmy, aby si na tuto dobu našly útočiště jinde. Ale znovu opakuji, že jde o omezení na pouhé dva týdny v červenci,“ dodal náměstek Popelka.

Oprava se nemá nijak dotknout haly přilehlého zimáčku, který ledovou plochou disponuje. Ostatně podle primátora Rudolfa Chloupka jednatel klubu Dukla Jihlava Bedřich Ščerban na čtvrtečním zasedání rady města uvedl, že by přípravu mužstvo zvládlo i na lední ploše malého zimáčku.

Koncem srpna má magistrát obdržet kompletní a podrobnou zprávu statiků. Zpráva má říct, zda konstrukce střechy stadionu, která je vyrobená z předpjaté oceli, může sloužit ještě další roky, nebo už je na hraně, případně za hranou své životnosti.

V prvním případě by město odložilo opravu zastřešení a miliony investovalo nejprve do rekonstrukce chlazení a ledové plochy, jež by se uskutečnila během příštího léta. V opačném případě by se musela prioritně řešit střecha.

„V tuto chvíli se spíš přikláníme k tomu, že by se střecha měnila příští rok,“ uvedl Popelka.

Balíček prací by v případě rekonstrukce střechy stadionu nezahrnoval jenom opravu střešní konstrukce, ale byl by mnohem objemnější. „Mimo jiné by se vyměňovaly prosklené štíty haly, dělala by se nová vzduchotechnika, osvětlení i ozvučení haly,“ dodal.

Rada města už ve čtvrtek schválila podmínky výběrového řízení na tuto rekonstrukci. Podle Popelky bude formou „Design–Build“ (vyprojektuj a postav - pozn. red.). „To znamená, že je poptán jeden generální dodavatel, který si práce sám naprojektuje a poté i postaví. Tím se celý proces urychluje,“ zmínil primátorův náměstek.