Zimní stadiony v Třebíči i v Brodě se připravují na velké rekonstrukce

Začalo to šatnami pro děti. Vedení třebíčské radnice dalo po exkurzi na zimním stadionu za pravdu šéfům hokejového klubu: malí hokejisté tam mají nedůstojné podmínky.



„Je to opravdu neúnosné. Šatny na západní tribuně využívané především dětmi jsou nevyhovující. Je to betonová stavba s nízkými stropy, říkají tomu bunkr. Špatně se to větrá,“ popsal starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).

Následně se rozběhla diskuse o tom, co všechno je na stadionu nutné změnit, když už by se začalo ve velkém se stavebními pracemi. „Dospěli jsme k názoru, že stadion by potřeboval daleko víc než jen řešit šatny. Rozrostlo se to do velkých rozměrů,“ doplnil starosta.

Modernizovat chtějí v Třebíči i hlediště, aby tam vzniklo víc míst k sezení. A samozřejmě vylepšit zázemí pro fanoušky. Zapotřebí bude i různých bezpečnostních prvků a úpravy osvětlení.



Kabiny ani zdaleka neodpovídají standardu 21. století

„Když už do toho máme sáhnout, tak v rozsahu, abychom tam nestavěli za pět let zase něco znovu. Právě teď je to ve fázi projektové přípravy,“ řekl generální ředitel klubu Karel Čapek.

Nejbolavějším místem stadionu jsou podle něj kabiny. Hokej hraje v Třebíči i hodně dětí z okolí a ty nemají kde trávit volný čas, když zrovna nejsou na ledě. „Nechceme, aby jen seděly v šatnách. Musejí se rozvíjet po všech stránkách,“ doplnil Čapek.

Do třebíčských hokejových šaten se už roky neinvestovalo. „Jedna věc je vyřešit to, co už je skoro kritické. A pak věci, které neodpovídají standardu 21. století,“ poznamenal předseda klubu Daneš Burket, který je i zastupitelem města za koaliční sdružení Pro Třebíč.

Vedení města počítá s tím, že by na rekonstrukci získalo dotaci. Bez ní by to bylo příliš velké sousto pro třebíčský rozpočet.

„Projektujeme to komplexně, ať víme, jaký je cílový stav. A podle možností dotací a prostředků města uvidíme, jak dál,“ sdělil starosta Janata. Podle Burketa existují vhodné dotační programy. Pak půjde ovšem o to, aby vedení města uspělo se žádostí o tyto peníze.

V Brodě zmodernizují chlazení, práce začnou až po sezoně

Do zimního stadionu bude v příštím roce investovat rovněž Havlíčkův Brod. V plánu má modernizaci technologií chlazení. Do díla se vybraný dodavatel pustí po skončení aktuální hokejové sezony, až se rozpustí led.



„Hlavním přínosem nové technologie bude fakt, že se prodlouží její životnost minimálně o dvacet let. Zároveň se výrazně sníží riziko spojené s užíváním nebezpečného čpavku o zhruba 95 procent oproti současnému stavu. Výhodou bude také snížení nákladů souvisejících se servisem a údržbou systému chlazení,“ popsal starosta města Jan Tecl (ODS).

Nové chladicí zařízení bude umístěno ve stávající strojovně. „Bude ho tvořit dvojice pístových kompresorů s automatickou regulací výkonu, které zajistí chlazení ledové plochy okruhem přímého chlazení napojeným na stávající trubní vlásenky zalité v betonu,“ popsala mluvčí radnice Alena Doležalová.

Moderní technologie má zároveň umožnit využití odpadního tepla. To se nově bude používat k ohřevu vody v sousedním plaveckém bazénu.

Náklady na výměnu technologie by se měly těsně vejít do patnácti milionů korun. Město zaplatí jen menší část z toho, s financováním mu pomůže jedenáctimilionová dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Jak upozornil brodský starosta, výměna technologie se nikterak nedotkne běžného provozu zimního stadionu. „Investice se uskuteční v letních měsících v době odstávky stadionu,“ konstatoval Jan Tecl.