Čtrnáctiletý Matěj doma nedostal na výběr. Teď talent může snít o NBA

„To jo, to bych chtěl moc,“ potvrzuje okamžitě. „NBA je snem každého basketbalisty, jenže se splní jen málokomu,“ je si dobře vědom rodák z krajského města Vysočiny.



Basketbalový talent Matěj Dáňa

Nutno však dodat, že Matěj o nejlepší basketbalové soutěži světa pouze nesní, ale dělá maximum pro to, aby si v ní jednou skutečně zahrál. „Jsem přísný, takže chválit ho nebudu, ale jednu věc bych u něj přece jen vypíchnul, Matěj totiž strašně moc chce,“ potvrzuje odhodlání svého syna Zdeněk Dáňa.

To on může v dobrém slova smyslu za to, že na Vysočině možná roste velký basketbalový talent. Sám totiž basketbal dlouho hrál, a tak nejprve přivedl na palubovku svého staršího syna a později i Matěje.

„Je pravda, že na výběr jsme mu doma moc nedali,“ usmívá se Dáňa senior. „Chvilku sice hrál florbal a taky plave, ale jinak se držím slov hokejové legendy NHL Franty Musila, který říká, že do 18 let se dětí nemůžeme ptát, co by chtěly. Takže jsme vybrali za Matěje. A já doufám, že dobře,“ přeje si.

Míč byl oblíbenou Matějovou hračkou už odmalička

Synově basketbalové kariéře je rodina ochotná obětovat cokoliv.

Třeba se i přestěhovat.

„Nedávno jsme si v podstatě plácli s USK Praha, což je jedno z největších basketbalových středisek v České republice. A jelikož Matěj půjde letos teprve do devítky, tak samotného ho do Prahy určitě nepustíme. Buď se přestěhujeme s ním, nebo to budeme řešit cestováním,“ hlásí.

Jak už bylo řečeno, malého Matěje se zpočátku na názor nikdo moc neptal, což ovšem neznamená, že by se basketbalu nevěnoval rád. „Odmalička mě bavilo hrát si pořád s míčem,“ souhlasně pokyvuje hlavou ještě pořád hráč BC Vysočina a také extraligového pelhřimovského týmu do 15 let. „A protože basket hrál můj starší brácha a já se na něj chodil dívat, začal mě bavit čím dál víc. A baví mě pořád,“ ujišťuje.



Jeho oblíbeným klubem je tým NBA Golden State Warriors, který své domácí zápasy hraje v Oaklandu. „Jejich výsledky sleduju pořád a mým velkým vzorem je Stephen Curry,“ říká jihlavský rozehrávač, který už také dostal pozvánku do mládežnické reprezentace.

A kdo ví, pokud mu píle a zarputilost vydrží, možná časem dojde i na vysněný odchod do zámoří. Ostatně už loni na kempu Tomáše Satoranského, českého hráče působícího v NBA, zaujal některé americké agenty.

„Říkali o něm, že není úplně nejlepší ve všem, ale že je na něm vidět, jak strašně moc chce. Ve chvíli, kdy jsou druzí kluci už unavení, on by byl v tělocvičně nejraději od rána do večera,“ prozrazuje Zdeněk Dáňa.