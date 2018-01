Novoměstští Titáni vyměnili šéfy. Podraz, říká zakladatel ragbyového týmu

„Byl jsem odvolán bez předchozího upozornění, nemohl jsem se obhajovat proti zbývajícím členům výboru. Svou funkci jsem plnil víc než na sto procent, dělal jsem věci za hospodáře a sekretáře oddílu,“ diví se pětašedesátiletý Mít, který hrával první ragbyovou ligu v Dukle Přelouč. Pak v tomto městě na Pardubicku v roce 1974 založil konkurenční oddíl.



V Tesle 25 let trénoval, dělal rozhodčího i prezidenta klubu. Na důchod se rozhodl založit oddíl ve městě proslaveném zimními sporty, kam se před pěti lety přestěhoval.

„Svoje odvolání beru jako velký podraz. Nejhorší na tom je, že to byli všichni kamarádi. Pustili se do mě, jako bych byl nějaký zločinec. Důvod? Že se to se mnou podle nich už nedalo vydržet,“ líčí svoji verzi bývalý šéf klubu.

Ze strany bývalého prezidenta nebyla snaha, říká nový šéf

Míta odvolal výbor oddílu. „Hlasování bylo jednomyslné. Jednalo se o vyústění dlouhotrvajících sporů a neshod, které výrazně komplikovaly celkové fungování našeho klubu,“ prohlásil nový předseda Jan Novotný.

Ragbisté Nového Města na Moravě hrají ve druhé lize proti týmu Ríčany U23.

„Jiřímu Mítovi jsme vděčni, že nás k tomuto sportu přivedl a klub založil. To bude jeho zásluha navždy a nikdo mu ji nevezme,“ dodávají ragbisté.

Co přesně komplikovalo fungování klubu, nepovažuje Novotný za nutné ventilovat přes média. Mít mluví o sporech ve spojitosti s problémy, které chtěl na výboru řešit. Navíc jej někteří hráči podle jeho slov vulgárně uráželi.

Nešlo však spor s bývalým prezidentem a zakladatelem vyřešit elegantněji? „Asi to šlo vyřešit lépe. Ale ze strany pana Míta by musela být snaha, on se zašprajcoval. Zbylých pět členů výboru s nim nedokázalo najít společnou řeč,“ tvrdí Novotný.

Z patnáctkového ragby na sedmičkové. Nejsou hráči

Jiří Mít říká, že chtěl vedení klubu předat někomu jinému ke druhému výročí založení, tedy loni v červenci. Výbor jej však odvoláním předběhl.

Svým bývalým kolegům nemůže bývalý prezident a trenér zapomenout ani to, že z oddílu následně vyloučili jeho ženu.

„Nebyla jediná. Udělali jsme aktualizaci členské základny, kterou provádíme zhruba jednou za půl roku. Takto jsme vyřadili tři nebo čtyři členy kvůli neaktivitě, nevidím důvod, proč by měli dál setrvávat v klubu,“ hájí rozhodnutí výboru Jan Novotný.

V příští sezoně chtějí hrát Titáni Český pohár v sedmičkovém ragby, které je olympijským sportem. Minulou sezonu přitom odehráli ve druhé lize v „patnáctkovém“ ragby.

„Na velké ragby je potřeba minimálně 25 lidí, jinak je to plácání. Tolik hráčů v současné době nemáme, je nás celkem kolem 25 i s žáčky,“ poukazuje Novotný.

A i to je jeden z kroků, které Mít kritizuje. Podle něj si žádá sedmičkové ragby úplně jiné typy hráčů.