Mladý hokejista vstřelil dva góly, po faulu u mantinelu bojoval o život

„Samotný zákrok jsem neviděl, ale to, co se potom dělo na ledě, z toho mi bylo ouvej,“ svěřil se šéf žďárského hokeje Miloslav Šimon.

Štěpán upadl do bezvědomí a zapadl mu jazyk. „Najednou sebou začal škubat. Vypadalo to, jako by dostal epileptický záchvat. Bylo to děsivé,“ popsal situaci z 36. minuty druholigového utkání.



Jako první se snažili odchovanci pražské Sparty pomoci ti, kteří byli v tu chvíli na ledě. „Okamžitě k němu přiskočili domácí hráči i naši kluci. A vzápětí k němu doběhl i doktor,“ přidal svoje vzpomínky hlavní trenér žďárského A-týmu Michal Konečný.

„Položili Štěpána do stabilizované polohy a potom dorazila záchranka. Do ní už ho nakládali, když byl při vědomí,“ dodal Konečný.

Přímo v sanitce pak Čech komunikoval i se Šimonem, o den později si to ale vůbec nevybavil.

„Stejně jako to, jak vlastně k otřesu mozku přišel. Říkal mi, že ani neví, že šel na led,“ prozradil generální manažer žďárského klubu.

Utkání se dohrálo, hosté uštědřili domácím debakl

Zápas se přitom až do inkriminovaného okamžiku vyvíjel pro hosty i samotného sparťanského útočníka skvěle. Při svém druhém startu za žďárský A-tým si totiž připsal dva góly.

„Spoluhráči mu hned po tom prvním dovezli puk, aby si ho schoval na památku. Ještě jsem s ním na střídačce laškoval, že dá určitě hattrick. A vidíte, pak stačila jedna vteřina a bylo všechno jinak,“ otřásl se Šimon při vzpomínce na zákrok domácího Lukáše Kříže, za který budějovický obránce od rozhodčích vyfasoval pětiminutový trest a trest do konce utkání.

Myšlenky na hokej po zmiňované hororové chvíli neměl nikdo, přesto se zápas dohrál. Hosté v něm vyhráli vysoko 9:2.

„Hlavou jsem byl ale úplně někde jinde. Vůbec mě nezajímalo, co se na ledě děje,“ přiznal Konečný.

„Kluci sice zase podali parádní výkon, jenže v takovou chvíli na hokej nikdo nemyslí. Naštěstí jsme byli všichni aspoň trochu uklidnění, že když Štěpána odváželi, tak hýbal rukama i nohama a paní doktorka, která se o něj starala, prohodila: ‚Bude to dobrý.‘ Zaplaťpánbůh, že to takhle dopadlo,“ oddechl si trenér.

Faul viděli z hlediště i prarodiče mladého hokejisty

Zraněný hokejista si nic z toho, co následovalo těsně před zákrokem a po něm, nepamatuje. „Najednou jsem se probudil v nemocnici a říkal jsem si, ty jo, co se stalo? Vzápětí jsem ucítil, že mě bolí hlava, takže mi to začalo docházet,“ svěřil se pro iDNES.cz hráč extraligové sparťanské juniorky, který má letos do druholigového Žďáru vyřízený střídavý start.

„Dneska už je mi ale dobře. I hlava už je dobrá. Nejpozději by mě prý měli pustit domů v pátek,“ vzkázal dnes dopoledne.

Děsivé chvíle zažívala ve středu večer především jeho rodina. Konkrétně prarodiče, kteří se přijeli do Českých Budějovic podívat, jak se jejich vnukovi bude na ledě dařit.

„Jeho babička a děda totiž bydlí v Táboře. To oni ho na zápas dovezli. Pak měl u nich přespat a druhý den ráno jet domů,“ prozradil Šimon. „Když jsem viděl, jak babička celá vyděšená pláče a bojí se, co bude s jejím vnukem, bylo mi hrozně,“ dodal.

Ještě ve středu večer ovšem prarodiče uslyšeli dobrou zprávu přímo od Štěpána. „Mluvil jsem s babičkou v nemocnici, takže už se uklidnila. Nakonec všechno dopadlo v pohodě. Doufám, že se budu moct co nejdřív vrátit na led,“ přeje si mladý hokejista.