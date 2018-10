Hokejistům v Jihlavě pomáhá virtuální realita. Je jediná v celé Evropě

Když se letos v červenci, první den osmého ročníku Mezinárodní česko-finské hokejové školy, v Jihlavě poprvé představila SENSE Arena, možná jen málokoho by napadlo, co bude o pár měsíců později následovat. Projekt zaujal vedení prvoligového jihlavského klubu natolik, že se stal základem nového tréninkového centra.

„Naprosto jsem nečekal, že by jednatel Dukly Bedřich Ščerban mohl být takový vizionář a tak pokrokový člověk, který bude chtít věc, která je unikátní, nová a tím pádem ne tak odzkoušená. A že ji bude chtít přivést k sobě, do Jihlavy,“ uvedl zakladatel projektu SENSE Arena Bob Tetiva.

Právě Mezinárodní česko-finská hokejová škola byla důležitým momentem. „Béďa to tu viděl poprvé a okamžitě dostal zpětnou vazbu od hráčů, jako je David Rittich. V té chvíli se pro to nadchnul a dává tomu šanci,“ pokračuje Tetiva.

„Na začátku bylo vidět, že hráči mají trošku obavy z toho, co je čeká a co to znamená. Ale virtuální realita se jim velice rychle zalíbila a užívají si to,“ uvedl Bedřich Ščerban pro klubový web.

„Hráči mojí generace sice měli méně tréninků, ale mnohem více se věnovali volnočasovým aktivitám. Hráli jsme bendy, fotbal, vybíjenou,“ vzpomíná jednatel jihlavského klubu.

Systém testovali v Boston Bruins, i Pastrňák se pěkně zapotil

„Dnes děti většinou sedí u počítačů a chybí jim praxe. Ve virtuální realitě hrají nejen hru, ale přitom zlepšují své dovednosti v rámci hokeje. A zároveň software zaznamenávající jejich činnost dokáže vytáhnout informace, které jsou užitečné pro trenéry při práci s hráči,“ pochvaluje si.

„Ona to není jenom hra, i když to samozřejmě musí bavit a mít v sobě prvky herní. Protože i hokej je hra,“ říká Tetiva. „Ale je to především tréninková pomůcka. Nástroj, který rozvíjí dovednosti hráčů a jejich herní myšlení.“

Ceník virtuální reality Jednorázová cena lekce na 45 minut (dospělí, děti) - 360 Kč Jednorázová diagnóza (dospělí, děti) - 720 Kč Diagnóza a vypracování tréninkového plánu (dospěli, děti) - 990 Kč Při nákupu 10 lekcí, testu, či testu s tréninkovým plánem sleva 20%.

Projekt SENSA Areny, který vznikl před patnácti měsíci a na kterém na plný úvazek pracuje devět lidí, už testoval i klub NHL Boston Bruins. „Měli jsme čest strávit s nimi půl dne. S tím, že helmu na hlavě měli i generální manažer Don Sweeney, hlavní trenér Bruce Cassidy a čtyři hráči z áčka,“ líčí Tetiva.

Vedle Brandona Carla či Adama McQuaida si novinku vyzkoušel i český útočník David Pastrňák. „Je to super tréninková pomůcka a sám jsem se při používání pěkně zapotil. Ta technologie a reálnost prostředí jsou úžasné,“ říká jedna z největších českých hvězd současné NHL.

Virtuální realita, která je umístěna v rozcvičovně nad Infocentrem Horáckého zimního stadionu, bude od příštího týdne volně dostupná veřejnosti.