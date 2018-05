Na účtech má Světlá desítky milionů, přesto si na novou halu vezme úvěr

„Máme sice nějakých 60 milionů korun, ale nechtěli jsme tyto peníze vyčerpat. Na podzim nastoupí nové zastupitelstvo, tudíž jsme si přáli, aby mělo nějaké prostředky k dispozici. Budou potřeba třeba na rekonstrukci náměstí. Nemohli jsme vyčerpat všechno,“ vysvětlil světelský starosta Jan Tourek.



Podle něj se městu podařilo vyjednat výhodnou půjčku. Světlá bude čerpat úvěr ve výši 70 milionů s dobou splatnosti deset let a úrokovou sazbou 1,79 procenta.

„V době, kdy úrokové sazby znovu rostou, to považujeme za velice levně půjčené peníze,“ konstatoval starosta.

Úvěr město začne čerpat, až zahájí samotnou stavbu sportovní haly. Ta bude stát v sousedství ZŠ Lánecká. V současné době radnice hledá dodavatele, stavět by chtěla začít v červnu. „Plánujeme stavbu dokončit v říjnu příštího roku a se začátkem roku 2020 halu otevřít,“ upřesnil Tourek.

O stavbě sportovní haly se ve Světlé nad Sázavou uvažovalo už mnoho let, chybí zde čím dál víc. „Jsme sportovně založené město. V posledních letech se rozvíjí halové sporty. Lidé mají zájem sportovat, ale nemají kde,“ poznamenal místostarosta Josef Hnik.

Hala bude bez sauny a rehabilitace, zato s extra rozměry

Projekt na halu byl hotov už před dvanácti lety. Tehdy zahrnoval třeba i saunu a rehabilitaci.



Světlá na ni chtěla získat peníze z dotací, to se však nepodařilo. Proto bude stavět za své a některé zbytné věci musely z projektu pryč. „Nakonec to bude ‚jen‘ sportovní hala bez dalších příkras. Prostě to, o co nám šlo v první řadě,“ pravil Hnik.

I tak by se mělo jednat o halu nadstandardní - hlavně svými rozměry. Uvnitř bude plocha o velikosti 47 krát 27 metrů, aby se na ni s rezervou vešlo florbalové hřiště. Vnitřní výška haly bude dosahovat 9,5 metru, což stačí i na extraligové volejbalové zápasy. „Bude to největší hala v regionu,“ podotkl Tourek.

Náklady na stavbu sportovního zařízení ještě nejsou přesně známé, v projektu se hovoří zhruba o 90 milionech korun. Protože hala bude sloužit v určité dny a hodiny i pro střední školu, desetiprocentní sumou na její výstavbu přispěje Kraj Vysočina.