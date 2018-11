Sportovní hala s lezeckou stěnou bude, soutěž se povedla na třetí pokus

„Nyní se přihlásil jeden uchazeč, jelikož ale neskončily všechny zákonné lhůty, jeho jméno bych nerad sděloval,“ reagoval místostarosta Stanislav Marek.



Že soutěž nejspíš tentokrát už dopadne dobře, potvrdil i starosta Michal Šmarda. „Podrobnosti ještě nemůžu uvést, nicméně se dá říci, že není žádný důvod si myslet, že by firma nesplnila podmínky,“ poznamenal Šmarda.

Podle nich se firma musí „vejít“ do šedesáti milionů korun a zahájit stavbu do 20. května příštího roku. „Hotovo by mělo být v létě roku 2020,“ říká starosta Šmarda.

Proč se do prvních dvou výběrových řízeních nikdo nepřihlásil? „Ukazuje se, že stavební firmy mají letos hodně práce a málo lidí,“ míní místostarosta Marek.

Novoměstská radnice raději určila maximální cenu zakázky

Podle Šmardy mohly hrát roli také podmínky ze strany města. „Možná to bylo dané i tím, že jsme zastropovali cenu. Máme strach, že za současné situace na trhu by mohla přijít jediná nabídka, která by byla velmi drahá, a my bychom ji museli přijmout. Dvakrát se ukázalo, že strop byl asi příliš nízko, mohlo to být i přísnými termíny na dokončení stavby,“ zmínil nedávno starosta Šmarda.

Město na třetí pokus zvýšilo maximální přípustnou cenu na 60 milionů korun a mírně protáhlo termíny. A také rozdělilo zakázku zvlášť na demolici a výstavbu.

Bourání starého tělovýchovného střediska, na jehož místě v Tyršově ulici vyroste nová hala, proto mohlo začít už v půlce října.

„Je to první fáze budování nové sportovní haly. Demolice by měla být dokončena do konce roku,“ informoval Šmarda. Radnici to bude stát necelé čtyři miliony korun.

Lezecká stěna vyšší než strop haly zakázku o miliony prodraží

Sportovní hala nahradí tělovýchovné středisko v Tyršově ulici v sousedství atletického a fotbalového stadionu. Hrací plocha bude mít rozměry 40 krát 20 metrů, počítá se i s tribunou pro zhruba 130 diváků. Hala půjde podle projektu rozdělit na tři tréninkové plochy oddělené sítěmi, chybět nebude ani lezecká stěna. Ta bude na rozdíl od osm metrů vysokého stropu ještě o čtyři metry vyšší.

Právě dodatečné zařazení lezecké stěny do projektu si před dvěma a půl lety prosadili místní horolezci, když zorganizovali petici a poté získali většinovou podporu v oficiální anketě. Radnice kvůli tomu změnila hotový projekt a také to řádově o miliony prodraží stavbu.

„Nová hala včetně demolice bude stát přes šedesát milionů,“ počítá starosta. Radnice se ještě pokusí získat dotaci. Sportovní hala patří již několik let mezi novoměstské priority, před časem dostala přednost výstavba městských lázní.