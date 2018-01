V novoměstské sportovní hale budou na obří stěně trénovat i horolezci

Sportovní hala bude stát v místě starého tělovýchovného střediska v Tyršově ulici, v sousedství atletického a fotbalového stadionu. Splňovat bude i oficiální parametry pro házenou a další míčové sporty, půjde rozdělit na tři malá hřiště, chybět nebude ani horolezecká stěna.

Její dodatečné zařazení do projektu si před rokem a půl prosadili místní horolezci, když vyhlásili petici a poté získali většinovou podporu v oficiální anketě. Radnice kvůli tomuto požadavku změnila hotový projekt a také to zhruba o 10 milionů korun prodraží stavbu.

Nové Město na Moravě chce stavbu začít už v letošním roce. Ještě není jisté, zda k tomu využije některý z dotačních titulů.

„Chtěli bychom získat nějakou dotaci. Kolaudovat se přitom musí v roce, kdy se dotace přijímá. Musíme začít stavět, teprve pak žádat o dotaci pro rok 2019, kdy se bude dělat největší část prací,“ uvedl starosta Michal Šmarda.

Hala patří již několik let mezi novoměstské priority, před časem však místní dali přednost výstavbě městských lázní za 100 milionů korun.

Projektová cena nové haly přesahuje částku 60 milionů korun, letos by se podle starosty prostavělo maximálně 10 milionů korun, zbytek v následujícím roce.

Práce však začnou už demolicí starého střediska. „Dokončíme školní rok, možná už během června by mohlo dojít k bourání, aby na podzim začala stavba,“ počítá Šmarda.

Lezecká stěna bude dvanáct metrů vysoká s převisem kolem pěti metrů, široká bude dvacet metrů. Poslouží celoročně k nácviku skalního lezení, techniky a jištění. Stěna napodobuje povrch skály, variabilně se do ní dají umístit chyty a vstupy.

Schodek rozpočtu výrazně sníží úspory i případné dotace

Jako první se však v novém roce začnou práce na bývalé budově Všeobecné zdravotní pojišťovny. Město ji po přestavbě využije jako základní školu umění.

„Zdravotní pojišťovna se stěhuje do prostor bývalého informačního centra naproti městskému úřadu. V lednu začne přestavba,“ informoval místostarosta Stanislav Marek. Zakázku za 28,5 milionu korun bez daně získala místní firma Staredo.

„Cílem je, aby přestavba byla hotová před začátkem školního roku 2018/2019,“ dodal starosta Šmarda.

Do rozpočtu novoměstští zařadili také nové učebny I. základní školy. S pomocí dotace se město pustí do velké přístavby k historické budově školy na náměstí. „Během prázdnin vznikne nástavba nad tělocvičnou a jídelnou, určitě to nebude, co se provozu týká, bezproblémové,“ upozornil Stanislav Marek.

Podle starosty Šmardy jsou takové investice možné díky dobrému hospodaření města.

„Na tyto investiční akce jsme si našetřili, halu i základní uměleckou školu dlouhodobě plánujeme,“ vysvětluje. Kvůli snazšímu financování při čekání na dotace si město pomůže překlenovacím úvěrem maximálně ve výši 60 milionů korun.

Pro letošek město plánuje příjmy 226 milionů a výdaje 311 milionů korun. „Máme přebytek asi 35 milionů v provozním saldu a jenom na dotacích bychom měli získat 50 milionů,“ vysvětluje Šmarda, co pomůže snížit schodek rozpočtu.