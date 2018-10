Polná zažije svátek, přijede Sparta. O zápase se baví už i babičky

Videorozbor brankář zavrhl, akorát se u toho nervoval Uplynulých čtrnáct dnů nedělal nic jiného, než že zařizoval věci související s pořadatelstvím pohárového zápasu s pražskou Spartou. Od pondělního večera se ale brankáři divizního Slavoje Polná Jindřichu Skočdopolemu nikdo nedovolá. „Musím vypnout telefon, už nechci nic slyšet. Všechny vstupenky šly přese mě a bylo to fakt něco. Pořád mi někdo volal,“ svěřil se polenský fotbalista, který má v klubu na starost i organizační věci. Do dnešního dne se však probudil s docela jiným úkolem: musí se soustředit především na svůj výkon v brance. Videorozbor soupeře prý nicméně zavrhl. „Zkusil jsem si pustit zápas Sparty s Libercem a jenom jsem se u toho vynervoval. Raději jsem to vypnul. Ti jsou úplně někde jinde,“ uznal Skočdopole. Na dnešní pohárové utkání se každopádně těší, stejně jako zbytek týmu Slavoje. Zápas se Spartou se podle něj v kabině řeší od chvíle, kdy byl zveřejněn los 3. kola. „Měli jsme z toho trochu strach, protože to bylo něco šíleného. Udržet koncentraci na tréninku nebo před soutěžními zápasy, to skoro nešlo. Všichni jen pořád řešili Sparta tohle a Sparta tamto,“ usmíval se sedmatřicetiletý brankář, který prý letos v létě chvilku uvažoval o konci svojí aktivní fotbalové kariéry. „Naštěstí jsem to ale neudělal,“ oddechl si. A pro Polnou to bylo určitě dobré rozhodnutí. Aktuálně totiž Slavoji patří i díky jeho výkonům v tabulce divizní skupiny D třetí místo. „Poslední tři zápasy jsme vyhráli pokaždé 3:0. Naposledy teď o víkendu v Nových Sadech,“ pochlubil se Skočdopole. Jinými slovy, formu by měli mít polenští fotbalisté momentálně slušnou. „Nechci nás podceňovat, ale asi všichni víme, jak to se Spartou dopadne,“ pousmál se zkušený gólman, který už byl v minulosti u několika pohárových soubojů se soupeři zvučný jmen. Před dvěma lety například prohrála Polná ve 2. kole s Olomoucí 1:10 a v roce 2011 se Zbrojovkou Brno 0:4.