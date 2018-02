Biatlonový talent vozí medaile z dětských olympiád a sní o té „veliké“

Sportu dává vše, jeho silnou stránkou je střelba Michal je velmi zodpovědný, cílevědomý a pracovitý. Například v docházce na tréninky je, dá se říct, skoro stoprocentní. Sport a konkrétně biatlon ho baví, dává mu vše. Do Vysočina Areny to nemá z domova zrovna blízko, ale vůbec mu to nevadí. Na tréninky jezdí na kole. I díky tomu je hodně vysportovaný a fyzicky se pořád zlepšuje. Jeho určitě silnější disciplínou je střelba, v té je opravdu precizní. Je možná paradoxní, že na rozdíl od většiny ostatních se umí mnohem víc koncentrovat na závody než v tréninku. Za poslední dobu se navíc hodně zlepšil i v technice. Prostě na sobě pořád pracuje, což s sebou samozřejmě přináší i výsledky. Co se jeho úspěchů na letošní olympiádě dětí a mládeže týká, tak on už byl na téhle akci podruhé a dařilo se mu i na té první. Byl členem vítězné štafety a získal i bronz v závodě jednotlivců. Letos tedy na ty svoje předchozí výsledky moc pěkně navázal. V týmu máme dobrou partu a Michal do ní úplně perfektně zapadá. Není to tedy tak, že jezdí jenom trénovat, ale umí se i bavit. V přístupu je opravdu stoprocentní, co je naplánováno, to splní. Naslouchá, nechá si poradit a je hodně vnímavý. Pokud takový zůstane, má určitě šanci dotáhnout to jednou daleko. - Michaela Faltusová, trenérka SK Nové Město na Moravě