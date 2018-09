Nohy ho bolely jako nikdy, přesto nevidomý Ondřej přeběhl a přejel Česko

Ondřej Zmeškal neběžel jen pro své ego, ale na podporu nevidomých dětí, které chtějí sportovat.



„Těžce slabozraký Martin chce jezdit s maminkou na kole, a tak potřebuje tandemové kolo. Nevidomí bráškové si nemají kde zakopat s míčem a pomohlo by jim ochranné nafukovací hřiště. Parta dvanácti slabozrakých a nevidomých dětí chce vyrazit na sportovní soustředění do Valašských Klobouků. A takových příběhu a osudů znám mnoho. Všechno tohle stojí peníze a ty já nemám. Tak je zkusím vyběhat,“ vysvětloval ještě před startem, co je cílem jeho expedice.

Lidé pak mohli přispívat na transparentní účet. „Cílovou částku jsem nastavil na 186 tisíc korun. Ale společnými silami se nám podařilo vybrat pro malé nevidomé děti už přes čtvrt milionu korun. Mělo to celé smysl,“ zdůrazňuje s tím, že když on sám nečekaně oslepl, nový smysl života mu dal právě sport.

V polovině trasy musel kvůli bolesti nohou nasednout na kolo

Cesta napříč republikou pro Ondřeje nebyla vůbec jednoduchá. V polovině trasy, po uběhnutých 300 kilometrech, přišla velká krize a on zvažoval, jak cestu dokončí.

„Dostal jsem do nohou záněty. Nohy v oblasti kotníků a holeně natekly, nemohl jsem ani chodit. Děsně to bolelo. Mazal jsem je, ledoval, ale nic nepomáhalo,“ líčí své trable.

Na to, že by svůj pokus o zdolání 600 kilometrů vzdal, prý však nepomyslel ani jednou. „Ukončit jsem to nechtěl. Měl jsem v hlavě, že se prostě do cíle dostanu. Spíš jsem hledal způsob jak,“ usmívá se.

Proto dumal, že si dá buď jeden den od běhu pauzu a pořádně si odpočine, nebo trasu dokončí na kole. Nakonec se rozhodl pro druhou variantu. „Bylo to nejrozumnější řešení. Na kole neměly bolavé nohy takovou zátěž,“ dodává.

Každý večer ho povzbuzovaly vzkazy na sociálních sítích

Každá z jeho denních etap měřila kolem 65 kilometrů. Společnost mu dělali nejenom traséři, ale také lidé, kteří se k němu na cestě přidávali.

„Příjemné to bylo v Praze, kde se ke mně připojila spousta lidí. Na druhou stranu byl zase v Praze velmi hustý provoz aut, což nebylo moc příjemné,“ poznamenal s tím, že náročná byla i druhá etapa v kopcovitém terénu.

Do cíle ho hnaly i vzkazy lidí na sociálních sítích. „Četl jsem si je večer před spaním. Pomáhalo mi to,“ přiznává.

„Ondro, jsi machr. Máš náš obdiv! Respekt k výkonu a neskutečné výdrži. Dokázal jsi to a jsi inspirací pro mnohé,“ napsala například Monika Suchá poté, co Ondřej Zmeškal doběhl do cíle.