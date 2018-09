Čínskou zeď už nevidomý běžec zdolal. Teď se vydal napříč celým Českem

Přes 630 kilometrů chce uběhnout za deset dní. Odstartoval právě dnes v Aši a na východ republiky do Jablunkova by rád doběhl v pondělí 17. září.



Když před osmi lety oslepl, návrat do života mu usnadnil právě sport. „Jeden ze svých smyslů života vidím právě ve sportu. Sám vím, kam mě dostal a jak mě posunul. Rád bych tímto charitativním během upozornil na to, že kolem nás jsou děti se zrakovým postižením, které milují sport, ale potřebují pomoci s jeho financováním,“ vysvětluje 27letý muž.



Trasu napříč republikou konzultoval s ultramaratoncem Štěpánem Dvořákem z Třebíče, který přeběh Česka absolvoval letos na jaře. „Požádal jsem ho, aby mi poskytl mapové podklady. To byla velká výhoda. Takže budeme téměř kopírovat jeho trasu, jenom se vyhneme hlavním silničním tahům a poběžíme po méně frekventovaných asfaltových cestách,“ nastínil Zmeškal.

Každý den by chtěl uběhnout 65 kilometrů. „Vezmu to přes Aš, Prahu, Pardubice, Olomouc, Třinec až do Jablunkova na východě naší země. Během cesty mě budou lidé moct sledovat a podporovat,“ uvedl sportovec. Charitativní běh zachytí i dokumentaristé Jana Ševčíková a Tadeáš Bognár.

„A díky satelitnímu sledování od kamarádů z Cesty za snem budou lidé každý den a v každý okamžik přesně vědět, kde se právě nacházím, odkud a kam běžím, kolik kilometrů mám za sebou a kolik jich musím ještě uběhnout. Zážitky z trasy bych chtěl dávat i na svůj facebookový profil,“ popisuje Ondřej Zmeškal.

Nepoběží sám. Parťáky mu budou traséři, kteří se postupně vystřídají na deseti úsecích. „Deset dní je strašně dlouhá doba. Musí to se mnou běžet člověk, který je odpočatý, aby mohl navádět, a když to bude potřeba, tak mě psychicky podpořil. Na cestu se vydá jako můj trasér například kamarád Marek Peterka, který se mnou trénuje na triatlon. Přidá se třeba i Tomáš Zahálka, který běhá naboso,“ připomíná.

Přidat se může také kdokoli z veřejnosti. Buď si zaběhne přímo vybraný úsek, nebo si kilometry virtuálně zaplatí na sbírkovém účtu.

Příspěvek je vypsaný pro pět konkrétních nevidomých dětí - například na pořízení tandemového kola, rotopedu nebo na nákup plaveckých kurzů. „Částka je nastavená na 186 tisíc korun, ale pevně doufám, že to bude víc a bude se moct podpořit víc dětí,“ řekl běžec.

Potíže s očima měl od narození, definitivu dala neúspěšná operace

Ondřej Zmeškal se narodil předčasně v sedmém měsíci těhotenství. Kvůli vysoké koncentraci kyslíku v inkubátoru přestal na jedno oko vidět hned odmalička. To druhé se lékařům podařilo zachránit.

V 19 letech se mu ale odchlípla sítnice. Následovala série méně či více úspěšných operací a po jedné z nich přestal vidět úplně. Nyní rozeznává pouze světlo a tmu. „Nemá cenu nad svým osudem plakat. Člověk by měl žít, užívat si a dělat to, co ho baví a naplňuje,“ je přesvědčený.

V roce 2015 začal běhat nejprve se svým vodicím psem Blackem, později se přidali traséři na delší vzdálenosti. V roce 2016 už absolvoval nejnáročnější maraton na světě na Velké čínské zdi a o rok později se účastnil extrémního triatlonového závodu Ironman v německém Regensburgu.

Právě triatlon je sport, kterému se chce Zmeškal příští rok věnovat primárně. Hodlá se totiž kvalifikovat na paralympiádu, která bude v roce 2020 v Tokiu. „Je to můj velký sen. Pokud se tam mám dostat, musím být v nejlepší desítce. Takže teď usilovně trénuji plavání, kolo a běh,“ dodává mladý muž se strništěm vousů na tváři.