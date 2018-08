Hádky o vodu trvají deset let, politici dostávají statisíce za funkce

Už to bude deset let, co se starostové na Jihlavsku kvůli vodovodům a kanalizacím rozhádali. Třetí volební období si navzájem posílají jedovaté vzkazy, nedokážou se domluvit, obviňují jeden druhého, posílají na sebe právníky, jimž zaplatili už statisíce z veřejných rozpočtů. A doplácejí na to obyvatelé. Letos se hádky překulí už do čtvrtého volebního období.

Přesto i v tak neutěšené situaci stále dostávají politici odměny za „vodovodní“ funkce. A to na obou stranách sporu.

Nejsou to u některých zanedbatelné částky. Momentálně vede starosta Stonařova František Plavec (nezávislý). Loni obdržel za tyto funkce celkem 317 tisíc korun. V roce 2016 to bylo 312 tisíc.

Nejvíce loni Plavec dostal za pozici ve Vodárenské akciové společnosti (VAS), což bylo 148 tisíc. Za funkci ve Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí (SVKMO) obdržel 131 tisíc a zbytek mu přišlo na účet za působení ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK).

„Oni vlastně mají peníze od jihlavských občanů, přitom vyloženě škodí Jihlavě. Když chceme něco udělat ve městě, tak nám to blokují, nic nám sem nedají. A ještě užívají tyto vysoké odměny. Je jasné, že to není moc morální,“ míní Vratislav Výborný, náměstek primátora Jihlavy (ČSSD).

SVAK Jihlavsko versus Jihlava O vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko rozhodli zastupitelé v polovině roku 2009. Koncem roku 2012 město skutečně vystoupilo. Důvodů bylo více, jeden z těch hlavních je ten, že SVAK nedotáhl do zdárného konce půlmiliardový projekt modernizace vodovodů a kanalizace v Jihlavě. Vniveč šla i tučná evropská dotace. Problémy byly také v evidenci majetku. Po vystoupení Jihlavy pokračují právní spory – zejména o to, jaký majetek komu patří.

Jeho kolegovi Jaromíru Kalinovi (KDU-ČSL) leží v žaludku hlavně telčský starosta Roman Fabeš (nezávislý). Ten loni obdržel 153 tisíc za funkci ve VAS a 52 tisíc jako předseda SVAK.

Kalinovi třeba vadí i jedna zdánlivá kuriozita, slovní hříčka. Týká se Jihlavské ulice v Telči, která se opraví kompletně. A také Telečské ulice v Jihlavě, která se naopak dá do kupy jen polovičatě.

„Co starosta Fabeš za Telč podepíše a co lze udělat pro občany Jihlavské ulice v Telči, to tentýž starosta společně s vedením SVAK zablokoval pro občany Telečské ulice v Jihlavě. Tam se desítky let stará kanalizace a vodovodní řad včetně historických olověných přípojek měnit nebude. Nenapadá mne slušná formulace, jak to pojmenovat,“ zlobí se Kalina.

Když dostal starosta Fabeš otázku, jestli se vzdá „vodních“ odměn do doby ukončení sporů, odpověděl stručně: „Ne.“

Stonařovského starostu Plavce rozčílilo, že MF DNES dává do souvislosti odměny s desetiletým sporem.

„To s tím nemá nic společného, dáváte scestné otázky. Nevím, co pořád řešíte, co se v tom babráte, není vám hanba? Asi máte zadání, víme, kdo vlastní váš deník,“ zaútočil Plavec.

Pak už klidněji upozornil na to, že rovněž jihlavští zastupitelé v minulosti dostávali statisíce ze stejného zdroje, například radní Josef Kodet (KDU-ČSL). A to ještě žádné spory nebyly.

I dnes inkasují politici v krajském městě peníze za působení v Jihlavských vodovodech a kanalizacích (JVAK), ale pouze ti, kteří nemají funkce ve vedení města. Kupříkladu jeden zastupitel ČSSD má 60 tisíc ročně za křeslo v představenstvu. Stejně tak jeho kolega, který kandiduje za ANO. A po 24 tisících ročně dostávají za dozorčí radu JVAK jeden zástupce lidovců a další z ČSSD. Navíc v této organizaci pracují exnáměstek hejtmana a primátora Petr Pospíchal (ČSSD) a zastupitelka Lucie Vichrová (ANO).

„To ale nemůžete porovnávat. My řídíme firmu VAS, která má obrat přes dvě miliardy a přes tisíc zaměstnanců. Naopak JVAK živoří a nikdo neví, co s nimi. Sedí tam úředníci, kteří nevědí, co mají dělat,“ reaguje starosta Stonařova Plavec.

A dodal, že spor SVAK versus Jihlava je opravdu výjimečný. „Ani soudy si s ním neví rady, ani ministerstvo. Já osobní odpovědnost necítím,“ doplnil Plavec s dodatkem, že vše odstartovali jihlavští politici. Ti si jako první vzali právníky.

Politici a jejich právníci

Tehdy proti sobě stáli hlavně exprimátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS) a komunista Jiří Vlach, exstarosta Dobronína. Dnes už tito dva vše pozorují jen zpovzdálí. Ovšem hlavně Vlach si díky „vodofunkcím“ stihl značně vylepšit svoje majetkové poměry. Politici tehdy svoji moc předali právníkům, protože se báli trestního stíhání.

Třeba polenský starosta Jindřich Skočdopole (nezávislý) nemá placené „vodofunkce“ tak dlouho jako jeho kolegové Fabeš a Plavec. Loni dostal 79 tisíc z VAS a 38 tisíc ze SVAK.

„Osobně by pro mne bylo urážející, kdyby měly být finance spojovány s prodlužováním sporů obou stran,“ uvedl Skočdopole, který vidí vinu za spor spíš na jihlavské straně.

Ředitel JVAK Jiří Benáček míní, že jsou starostové Telče, Polné a Stonařova ve schizofrenní situaci. A to proto, že na jedné straně mají hájit svoje občany, na druhé straně pak firmu, od níž dostávají peníze.

„Je to celé špatně. Jako starostové by měli chtít co nejnižší vodné a stočné pro svoje lidi a co nejvyšší nájem. Jako zástupci firmy by naopak měli prosazovat co nejvyšší vodné a stočné a co nejnižší nájem, aby firma co nejvíc vydělala. Za koho vlastně kopou, když zastupují obě strany? Koho brání?“ ptá se Benáček. „Já bych se s tím neuměl srovnat,“ dodal.