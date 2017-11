Spory v jihlavské čtvrti mocných. Majitelka překopala polní cestu

Pole ve Zborné patří už řadu let rodině Hany Kameníkové. Že přes něj vedla neoficiální cesta, dlouho tolerovala. Jezdili po ní třeba rodiče dětí do lesní školky nebo chataři, kteří si ve Zborné postupem času zařídili trvalé bydlení. Vedla po ní ale i objížďka, když se v obci budovala kanalizace.



Protože místní obyvatelé cestu hojně využívali, majitelka se domlouvala s vedením jihlavské radnice o jejím prodeji. „V případě jakékoliv opravy v centrální části Zborné se totiž spousta lidí nemá možnost dostat domů,“ vysvětluje Kameníková.

Vedení magistrátu se nabídka zamlouvala. Jenže část obyvatel Zborné se postavila proti. A tak majitelka od prodeje ustoupila a přes cestu nechala vyhloubit příkop, aby se tam už jezdit nedalo. Někteří řidiči příkop začali objíždět přes trávu v křoví, tak bagrista udělal příkop i tam.

„Ostatním by se také nelíbilo, kdyby jim někdo jezdil po zahradě. Domluvila jsem se s člověkem, jemuž pole pronajímám, že tam dá ještě závoru,“ doplnila majitelka.

Protlačit jeden záměr silou si jihlavský magistrát netroufá

Vedení radnice by se ani v současnosti koupi pozemku nebránilo. „Pokud dnes majitelé znovu projevují vůli k prodeji, je možné jednání obnovit,“ uvedl mluvčí magistrátu Radek Tulis.

Sněžná děla jsou moc hlučná, zjistili hygienici Cesta na poli není jediná sporná záležitost v příměstské části. Spolek Za zachování zdravé Zborné také na základě stížností občanů nechal přeměřit od hygieniků, zda jsou v noci příliš hlučná sněžná děla. A to na sjezdovce Šacberk, kterou provozuje Pavel Havlíček. „Hygiena nám dala za pravdu. Výsledkem šetření bylo zjištěno překročení povolené hladiny hluku v době nočního klidu o 16,7 decibelu,“ uvedl za spolek Jiří Kotrba. A jelikož se měření uskutečnilo v minulé lyžařské sezoně, čekají teď stěžovatelé, jak hlučná děla budou v nadcházející zimě. Pavel Havlíček nebere zjištění na lehkou váhu. „Není to zlovůle, pracujeme na tom. Řešení toho překročení jsme zadali autorizované firmě, která dělá hlukové studie a návrhy opatření,“ potvrdil provozovatel sjezdovky. Až firma navrhne opatření ke snížení hluku u sjezdovky, je Havlíček připraven vše potřebné zařídit.

Podle náměstka primátora Radka Popelky (ANO) by cesta po odkoupení a zpevnění mohla sloužit jako druhá spojnice do Zborné. Náměstek ale nechce takový záměr protlačovat silou.

„Jedním z důvodů je odpor části obyvatel,“ řekl.

Pro odkoupení a zpevnění cesty je i náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD), který ve Zborné bydlí.

„Léta letoucí to sloužilo jako cesta. Kdyby se v centru u hospody něco stalo, tak je to pro část obyvatel jediná možnost, kudy to objet. Já ale nechci bojovat s tou druhou skupinou, která je proti,“ vyjádřil se Výborný.

Před časem totiž proti němu vystoupily desítky jeho sousedů z obce, kteří se sdružují ve spolku Za zachování zdravé Zborné. Starousedlíci poukazují na to, že ve spolku jsou především lidé, kteří v obci žijí kratší dobu.

S překopáním cesty pomohl provozovatel sjezdovky

Členové spolku jsou přesvědčení, že Výborný chtěl prosadit s podnikatelem Pavlem Havlíčkem výstavbu domů na jednom z nejlepších míst ve Zborné, což je louka u lesa s výhledem na sjezdovku a do přírody.

Vlastníkem části pozemků je právě Havlíček. A náměstek primátora Výborný byl předkladatelem územního plánu, v němž tento záměr byl. Po vlně odporu nakonec vedení města rozhodlo, že se na tomto místě stavět nebude.

Odpůrci stavby na louce také byli toho názoru, že legalizace cesty přes pole by záměru pomohla, protože k místu vede.

„Když jsem chtěla vše slušně vysvětlit na facebookové stránce spolku, tak moje příspěvky rychle smazali a zablokovali mi tam přístup,“ uvedla Kameníková.

S vyhloubením příkopu přes cestu jí pak pomohl právě podnikatel Havlíček, kterého o to požádala.

Lidé ze spolku tvrdí, že jim spojnice po poli neschází. „Já tu cestu nikdy osobně nevyužíval,“ uvedl například jeden z čelných představitelů spolku Radek Hošek.

Proto členové spolku dávají najevo, že jim nevadí ani její překopání. „My ctíme soukromý pozemek. Každý má právo si ho označit jak chce. To není standardní cesta,“ poznamenal další představitel spolku Jiří Kotrba.