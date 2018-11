Odvolací soud potvrdil sexuologu Weissovi podmínku za smrtelnou nehodu

„Neshledali jsme důvod pro napadení rozhodnutí okresního soudu v Pelhřimově,“ uvedla v odůvodnění předsedkyně senátu táborského soudu Jitka Roubíčková. Weiss rovněž musí zaplatit 200 tisíc korun jako nemajetkovou újmu manželce a matce obětí nehody.



„Chci opět vyjádřit hlubokou lítost nad touto tragédií,“ pronesl u táborského soudu Weiss. Podle obhajoby nebyla nehoda trestným činem.



Soudy se tragickou událostí zabývají už déle než rok.



Petr Weiss boural v září roku 2016 na Pelhřimovsku. Při cestě na chatu se mezi obcemi Rynárec a Houserovka, kam ho dovedla objížďka, se svým jaguarem v mírné zatáčce čelně střetl s Fordem Focus. V něm cestovali tři lidé z jedné rodiny.

„Pětapadesátiletý řidič na místě zemřel. Těžké zranění utrpěla pětadvacetiletá spolujezdkyně na zadním sedadle, která následkům nehody podlehla v nemocnici. Těžce zraněna byla také devětačtyřicetiletá spolujezdkyně sedící na předním sedadle,“ popsala tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková. Z vyšetřování vyplynulo, že dcera na zadním sedadle nebyla připoutaná.

Částečné spoluzavinění je na straně poškozené, řekl soud

Podle posudků znalců by následky střetu nebyly tak tragické, pokud by mladší žena na zadním sedadle byla připoutána. Pravděpodobně její náraz do předního sedadla kromě jiného způsobil řidiči odtržení aorty, na což zemřel.

„Částečné spoluzavinění je proto i na straně poškozené,“ řekla soudkyně Roubíčková.



Okresní soud v Pelhřimově za to Weisse odsoudil k dvouapůlletému trestu podmínečně odloženému na tři roky. Zároveň mu na dva roky zakázal sednout za volant. Proti rozhodnutí se však odvolal státní zástupce, obhajoba i zmocněnec rodiny.

„Řidič se dostal do pasti, ze které nebylo úniku a nemohl nehodě zabránit,“ prohlásil u odvolacího soudu Weissův advokát Josef Vostrejš.

Narážel tím na údajně až třicet centimetrů vysoký schod vozovky a okraje silnice, do něhož se pravými koly Weiss dostal. Vostrejš navrhl pro Weisse zproštění viny a zrušení zákazu řízení.

Po odvolání se věc dostala před táborský soud, který letos v březnu událost vrátil k doplnění listinných důkazů zpět do Pelhřimova. Tam soud v srpnu opět vyhlásil rozsudek, ale obě strany se odvolaly k vyšší instanci.



Záběry z místa tragické nehody:

Petr Weiss před okresním soudem v Pelhřimově: