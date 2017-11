Za opakování smluv na dobu určitou vyplatí firma zaměstnanci dva miliony

„Já tomu pořád nemůžu uvěřit, stal se justiční zázrak. Sedmdesát výplat, úrok, soudní a právní výlohy, to v polistopadové historii nikdy žádný manuálně pracující zaměstnanec nevysoudil,“ neskrývá radost z výsledku Komárkův advokát Luboš Kliment.



Šest let soudních tahanic, při nichž nechtěla ze svých nároků ustoupit ani jedna strana, končí nečekaným způsobem. Strojírenská firma přistoupila na mimosoudní vyrovnání.

Lukáš Komárek k poslednímu říjnu oficiálně přestal být zaměstnancem společnosti a dnes dopoledne u Okresního soudu v Třebíči stáhl veškeré podané žaloby.

„Uzavření dohody předcházela složitá jednání klienta s vedením firmy. Lukáš Komárek ze svých požadavků nakonec něco slevil. Vedení společnosti Mann+Hummel pak, i pod tlakem dřívějších soudních rozhodnutí, na dohodu přistoupilo. Firmě hrozilo, že přijde ještě o víc,“ poznamenal Kliment.

Za obratem společnosti stojí výměna jejího vedení

V celkovém součtu by měla firma svému zaměstnanci vyplatit přes dva miliony korun. Komárek však nedostane veškeré tyto peníze. Část mu stát zdaní, další část bude určena na soudní a právní výlohy.

Podle mluvčího firmy Mann+Hummel Jiřího Juránka je razantní změna postoje společnosti dána obměnou jejího vedení. „Od 1. srpna máme ve výrobním závodě nového jednatele Rostislava Khýra, který inicioval uzavření probíhajících soudních sporů a vyjednal dohodu. Soudní spory nechce dále prodlužovat,“ prozradil mluvčí.

Podle vyjádření firmy se obě strany sporu zavázaly nezveřejňovat všechny detaily uzavřené dohody. „Dohodou pro nás vleklý spor končí. Tímto bychom chtěli panu Komárkovi za vzájemnou dohodu o ukončení soudního sporu poděkovat,“ vzkázal jednatel Khýr.

Nedostával mzdu a do práce nemohl, přesto výpověď nedostal

Komárek se svým zaměstnavatelem vedl spor od roku 2011. Ve firmě sídlící v Nové Vsi na Třebíčsku a vyrábějící vzduchové filtry pracoval od roku 2009. Jenže společnost mu déle než dva roky opakovaně prodlužovala smlouvu na dobu určitou, vždy jen o několik měsíců.

Když se Komárek obrátil na vedení firmy, že by podle zákoníku práce chtěl změnit poměr na dobu neurčitou, situace se vyhrotila. Nakonec firma Komárkovi znemožnila chodit do práce a přestala mu vyplácet mzdu.

Vyučený seřizovač však nikdy nedostal žádnou výpověď. Firma trvala na tom, že uplynutím doby určité přestal být jejím zaměstnancem. Naopak Komárek se domníval, že se smlouva automaticky změnila na pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Tudíž se obrátil na soud, žádal nevyplacenou mzdu a také možnost dál pracovat, a následovaly roky soudních sporů. Okresní soud v Třebíči rozhodl ve prospěch zaměstnance, Krajský soud v Brně a Nejvyšší soud naopak ve prospěch zaměstnavatele.

Tato kauza se nepřímo dotkla i desítek tisíc jiných zaměstnanců. Případ se totiž dostal i k Ústavnímu soudu, který se přiklonil na stranu Komárka a vydal dosud bezprecedentní rozhodnutí. Podle něho pokud firma opakovaně nechce se svým zaměstnancem uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, musí své jednání obhájit u soudu. Ani přes toto rozhodnutí ale firma Komárkovi neumožnila se vrátit.

Šest let na brigádách, teď vezme ženu na první dovolenou

„Pro Lukáše Komárka celá kauza znamenala šest let neuvěřitelné trpělivosti a vytrvalosti. Nemohl dát oficiální výpověď, nemohl se ani na klasický pracovní poměr nechat zaměstnat jinde. Živily ho pouze brigády,“ poznamenal advokát.

Lukáš Komárek už ví, co s částí peněz udělá. „Jako první musím koupit nové elektrické čerpadlo do studně. To staré je z roku 1967 a už moc neslouží,“ říká.

A jak dodává, po letech, kdy na to neměl pomyšlení ani peníze, vezme ženu na dovolenou. „Manželé jsme od roku 2012 a žena se mnou zažila zatím jen soudy, na dovolené jsme nikde nebyli. Ale žádné Maledivy. Máme malé děti, tak to je tak na víkend někde tady v Čechách,“ směje se Lukáš Komárek.