Hlásila 28 dětí, chodilo 12. Za podvod dostala majitelka školky podmínku

Kajícně a s pláčem uznala Helena G. hned v úvodu jednání před Okresním soudem v Jihlavě své pochybení. Obžaloba ji a také společnost Tiny World s.r.o. viní z dotačního podvodu. A to tím, že uváděly nepravdivé údaje o počtu dětí navštěvujících anglickou mateřskou školu Tiny World v Jihlavě.

V důsledku toho jim byla od Kraje Vysočina vyplacena dotace na školní rok 2014/2015 ve vyšších částkách, než na jaké měla školka nárok. Tím Kraji Vysočina způsobily škodu 505 030 korun.



„Předložila výkazy, kde nepravdivě uvedla, že do třídy chodí 28 dětí. Reálně docházejících bylo nejvýše dvanáct dětí měsíčně. Nesplnila svou povinnost vyplývající z dotační smlouvy a změny v počtech dětí neohlásila,“ uvedl státní zástupce Jan Fichtner.



Nezvládla jsem přehlašování a odhlašování, kála se ředitelka

Podle obžalované se prý v té době měnila legislativa a jedno dítě mohlo navštěvovat i dvě mateřské školy. „Některé děti chodily také třeba jenom na angličtinu i jednu hodinu v týdnu. Ztratila jsem se v tom a nezvládla to přehlašování a odhlašování. Možná jsem to i podcenila. Udělala jsem hroznou chybu, moc mě to mrzí, bylo to moje selhání,“ kála se před soudcem s tím, že již oslovila Kraj Vysočina a chtěla by závazek splatit.



„Z těch peněz jsem se nijak neobohatila. Všechno jsem investovala zpět do školky a do dětí. Strašným trestem je pro mě už jenom to, že se nemohu věnovat dětem,“ rozplakala se.



Jak vyplynulo ze čtení výpovědi rodičů, některé děti, které měly školku podle třídního výkazu v té době navštěvovat, do ní nechodily vůbec, a nebo v jiném rozsahu než bylo uváděno. „Byla jsem v té době na mateřské a syn byl se mnou doma. O žádné přijetí do této školky jsem nežádala,“zazněla například výpověď jedné z matek.



Nad nízkým počtem dětí ve třídě, než kolik byl uváděný v třídním výkazu, se pozastavovala i tehdejší učitelka školky. „Obvykle chodilo sedm, nejvýš dvanáct dětí. Když jsem se zeptala, kde jsou ostatní, řekla mi, že to není má starost,“ uvedla ve výpovědi.



Majitelka stála kvůli anglické školce v Brodě u soudu už loni

Vzhledem k tomu, že byla Helena G. odsouzena v loňském roce v Havlíčkově Brodě k ročnímu trestu s podmíněným odkladem na dva roky za podvod, když nezaplatila dodávky stravování pro anglickou mateřskou školu v Havlíčkově Brodě, vynesl jihlavský senát s předsedou Zdeňkem Chalupou souhrnný trest.



Prozatím nepravomocně ji odsoudil na tři roky s podmíněným odkladem na čtyři roky. Zároveň jí uložil dvouletý trest spočívající v zákazu podnikání v oblasti školství a vzdělávání. „Přihlédli jsme k jejímu vstřícnému přístupu, doznání i snahám o nápravu,“ uvedl k polehčujícím skutečnostem soudce Chalupa.



Společnosti Tiny World s.r.o byl uložen trest spočívající v zákazu podnikání v oblasti školství a vzdělávání na 7 let. Oběma pak byla uložena povinnost zaplatit Kraji Vysočina částku 505 030 korun.



Rozsudek dosud není pravomocný. Státní zástupce i obhájkyně společnosti Tiny World si vzali lhůtu na odvolání.