Barman se pokusil pohlavně zneužít opilého hosta, soud mu dal podmínku

Loni v květnu vyrazil napadený muž podle své výpovědi u soudu s přáteli na diskotéku do Telče. Dali si několik drinků, pobavili se a nad ránem se společně vydali autobusem zpět domů do Třeště. Poškozenému se pak ale podle spisu ještě nechtělo končit dobře rozjetý večer, kdy si kromě alkoholu několikrát potáhl i z marihuanové cigarety. Proto zašel s kamarádem do jednoho z místních barů.

Objednali si drink, ale po chvíli se přítel zvedl a odešel domů. Napadený muž tak zůstal v lokálu sám. A v silně podroušeném stavu usínal na baru.

Někdy po sedmé hodině ráno se k němu podle toho, co zaznělo u soudu, přimotal barman, mladíka chytil kolem ramen a vyvedl ho ven. Spolu došli k nedalekému potoku, kde se ho barman podle výpovědi snažil pohlavně zneužít. Když po pár minutách zjistil, že je jeho snaha marná a svou oběť nepřivede k erekci, odvedl mladíka znovu do baru, kde si ho ráno vyzvedl kamarád.

Když se mladík doma probudil a začal střízlivět, uvědomil se, co se stalo a po konzultaci s přáteli vše oznámil policii.

V pondělí se případem zabýval jihlavský okresní soud. Barman se ke svému činu přiznal. „Strašně toho lituji a omlouvám se za to. Měl jsem tehdy psychické problémy, které jsem řešil alkoholem,“ pronesl.

Muž si nebyl jistý svou sexuální orientací, chtěl to zjistit

Dodal, že si nebyl jistý svojí sexuální orientací, zda ho více přitahují muži, nebo ženy. V inkriminovaný moment ho prý napadlo, že by to mohl zjistit.

Podle znaleckého posudku, který vypracovala sexuoložka Želmíra Herrová, je muž heterosexuální, má však neúplnou sexualitu. „Je neúplná v tom, že nejsou úplně vyvinuté vlohy pro atraktivitu a namlouvání. Tím, že tam nejsou vlohy pro atraktivitu, si můžeme vysvětlit to, proč se heterosexuální muž zajímá také o muže,“ pronesla Herrová.

Soudu navhrla, aby obžalovaný podstoupil ochrannou ústavní sexuologickou léčbu. Připustila však, že v určitém případě je možné, aby se léčil i ambulantně.

A právě k této variantě se nakonec přiklonil i soudce Zdeněk Chalupa. Ten muže odsoudil ke dva a půl letému vězení s tříletým podmíněným odkladem. Navrch mu udělil právě ambulantní sexuologickou léčbu.

„Soud se přiklonil k tomu, že prozatím postačí, když bude na obžalovaného působeno ochranným opatřením v ambulantní formě,“ pronesl ve zdůvodnění Chalupa.

Protože se státní zástupce i obžalovaný na místě vzdali odvolání, rozsudek je pravomocný.