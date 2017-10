Za smrt člověka a zranění několika dalších dostal řidič 4,5 roku vězení

Soudního líčení se dvaadvacetiletý Jiří Babák neúčastnil, soud požádal, aby jednal v jeho nepřítomnosti. V současnosti je muž v brněnské vazební věznici.

Soudce Jiří Večeřa v jeho případu našel jedinou polehčující okolnost. Tou byla skutečnost, že muž dosud nebyl trestán.

Podle Žďárského deníku, který na případ upozornil, řidič ani neprojevil lítost nad tím, co spáchal, pozůstalým se neomluvil. „Na nic si nepamatuju, ani na to, že bych řídil, někoho vezl nebo že bych někoho sejmul,“ řekl podle Deníku do policejního protokolu.

„Muž byl obžalovaný z přečinu usmrcení z nedbalosti, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ vyjmenovala mluvčí žďárského soudu Klára Sklenářová.

Babák má zaplatit léčení všech zraněných

Soudce Jiří Večeřa uznal obžalovaného vinným ze všech skutků. Vyměřil mu trest v horní polovině sazby a poslal ho na čtyři a půl roku do věznice s ostrahou. Řízení všech motorových vozidel mu zakázal na šest let, navíc rozhodl o propadnutí jeho vozu BMW 320i státu. Také obžalovanému nařídil ambulantní psychiatrické léčení a léčení závislostí.

Babák má rovněž zaplatit náklady na léčení všech zraněných. Pozůstalé s nárokem na odškodnění odkázal soud na občanskoprávní řízení.

Rozsudek není pravomocný, žalobce i obhájce si ponechali lhůtu na případné odvolání.

Podle znalců BMW druhý vůz smetlo v rychlosti 125 km/hod

Nehoda, kterou odsouzený šofér způsobil, se odehrála v pátek 16. června večer a byla jednou z nejvážnějších na Žďársku za mnoho posledních měsíců (více se o ní dočtete zde).

Obžalovaný šofér BMW tehdy za volant sedl pod vlivem alkoholu a drog a navíc v době, kdy měl zakázáno řízení. Podle spisu se po silnici za prudkého deště řítil rychlostí 140 kilometrů v hodině a nebezpečně předjížděl kolonu vozidel.



Na rovném úseku mezi Stráneckou Zhoří a Velkým Meziříčím se střetl s protijedoucím vozem značky Hyundai. Podle znalců jel Babák v době srážky rychlostí 125 kilometrů v hodině.

„Dvaatřicetiletý řidič vozidla Hyundai utrpěl při dopravní nehodě velmi těžká zranění, kterým na místě podlehl. V automobilu s ním cestovala ještě žena a malé dítě, oba utrpěly zranění. Další čtyři osoby byly zraněny ve vozidle značky BMW. Jednalo se o řidiče a tři spolujezdce - dvě mladé ženy a třicetiletého muže,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.