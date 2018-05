Dokazování v případu pádu mostu ve Vilémově skončilo náčrtkem podpěr

Jedním z posledních svědků, kteří před soudem vypovídali, byl slovenský dělník Eduard P. Ten také byl v osudný den 4. září pod mostem. Společně se svými parťáky pracoval na podpěrách klenby.



„Byl to normální pracovní den. Byli jsme na obědě v družstvu. Pak jsme se vrátili na místo a pracovali dál. A pak už si jen pamatuju záchranáře, jak na mě mluvil,“ pronesl před soudem dělník.

Pod zříceným mostem tehdy zůstal on a pět dalších dělníků, čtyři z nich nepřežili. Eduard P. měl společně s kolegou Jánem Balážem štěstí v neštěstí. Podařilo se jim přežít. I když plnohodnotný život, jaký žil před osudným dnem, už Eduard nikdy mít nebude.

Absolvoval čtyřměsíční léčení v nemocnici a po propuštění následovaly další procedury například na traumatologii nebo neurologii, které mu měly pomoci k uzdravení. Přesto už nadosmrti zůstane invalidním důchodcem. K soudu přišel v doprovodu manželky a opíral se o francouzskou hůl.

„Nevydržím sedět déle než hodinu. Pak vždycky musím vstát. I během cesty sem jsme se s manželkou střídali v řízení,“ doplnil Eduard, který žije ve slovenském Prešově.

Den před tragédií měl Bögl & Krýsl na stavbě svůj kontrolní den

Podle jeho vyprávění nic nenasvědčovalo tomu, že by se most měl zřítit. Práce na podepření jeho klenby prý dělníci prováděli podle náčrtku, který dostali několik dní předtím od mistra. Na plánku mělo být mimo jiné uvedeno, jak daleko mají například stát jednotlivé stojky.

Most dělníci podepírali v okamžiku, kdy již byla odtěžena část zeminy u paty mostu. To podle Ladislava Klusáčka z VUT Brno společně s nedostatečným podepřením klenby zapříčinilo zřícení. Uvedl to ve svém znaleckém posudku a v minulosti dvakrát před soudem.

U soudu pokračuje hlavní líčení v případu zřícení mostu ve Vilémově. Záběry jsou z února 2018:

Den před tragédií si pak měli celou stavbu projít zástupci stavební společnosti Bögl & Krýsl v rámci interního firemního kontrolního dne. Došli i pod most, kde si podle slovenského dělníka prohlédli i zmíněný náčrtek. Byl mezi nimi i jeden z deseti obžalovaných v celé kauze, Juraj Nosko, který zde pracoval jako stavbyvedoucí.

„Pan Nosko se na ten papír podíval. Jestli byl spokojený, nevím. Ale nic nepovídal,“ pronesl dělník.

„Na tomto kontrolním dni jsme byli pod mostem, ale pracovní věci jsme tam neprojednávali,“ uvedl k celé záležitosti Karel Smetana, který v té době pracoval u firmy Bögl & Krýsl jako obchodní manažer.

Dokončená skruž by most unesla, říká stavbyvedoucí

Plán podepření klenby mostu vypracoval stavbyvedoucí Jaroslav Spour. Ten po celou dobu procesu nevypovídal. Poprvé se před soudem rozhovořil až nyní. Do práce na návrhu způsobu provedení podepření klenby se pustil prý proto, že projekt tuto záležitost neřešil.

„Pokud by byla skruž dokončena, tak by most unesla. Na tom trvám od počátku,“ prohlásil Spour před soudem.

Své tvrzení podpořil ještě odborným vyjádřením autorizovaného inženýra pro mostní konstrukce Jana Blažka ze společnosti V-Con. Ten jej vypracoval na Spourovu žádost.

Soud, který začal loni v květnu, už spěje k závěru. V případu je obžalováno celkem deset lidí, hrozí jim až deset let vězení. Soudkyně Hana Doubková dnes oznámila, že při dalším jednání 7. června se začnou číst závěrečné řeči. Rozsudek pak chce vynést 29. června.

Tragédie na Vysočině. V září 2014 pod zříceným mostem zemřeli čtyři dělníci: