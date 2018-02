U Vilémova se jezdí po nezkolaudovaném mostě, řekl u soudu úředník

17:27 , aktualizováno 17:27

Silnice z Golčova Jeníkova do Chotěboře, v jejíž trase se v září 2014 zřítil most ve Vilémově, stále není zkolaudovaná. A o kolaudaci ani dosud nikdo nepožádal. Po silnici se však už od léta 2015 jezdí. U soudu kvůli pádu mostu to řekl stavební úředník z Chotěboře.