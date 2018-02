Vtipkovali, že z nich bude mastný flek. Za hodinu na ně most spadl

Při tragickém pádu 90 let starého klenutého mostu ve Vilémově pod ním tehdy pracovalo šest dělníků, přežili pouze dva.

„Pod mostem pracovali tři Češi a tři Slováci. Měli jsme za úkol dávat dřevěné vzpěry, to znamená stojkovat,“ popisoval dnes před soudem zedník Ján Baláž.

Takové zadání dělníci dostali o den dříve od stavbyvedoucího. „Druhý den jsme ve stojkování pomocí kulatiny pokračovali,“ vzpomínal Baláž.



Podle něj měli dělníci hotovou jen asi třetinu takzvané výdřevy, o jejím celkovém rozsahu však neměl od stavbyvedoucíhinformace. Podle názoru slovenského agenturního zaměstnance však neměly vzpěry pořádný účinek a celou váhu balvanů by neudržely. Navíc se podle něj výdřeva uvolňovala. „Podle mého názoru proto, že most pracoval,“ řekl Baláž. Dělníci to podle pokynů řešili klínováním.

Baláž i jeho kolegové pracovali pod mostem přes říčku Hostačovku i v době, kdy se v sousedství bagrovalo a nákladní auta přes uzavřený most odvážela vytěženou zeminu. „Odešli jsme jen ve chvíli, kdy bagrista strhával zábradlí,“ uvedl Baláž.

Samotný pád mostu byl podle něj dílem okamžiku. „Měl jsem velké štěstí. Tři z nás byli nalevo, tři napravo. Šel jsem zrovna na kraj. Byla to jen sekunda a most spadl,“ vybavuje si po zhruba třech a půl letech od tragédie. „Probral jsem se pod balvanem, sám jsem se dostal ven, bagrista už v tu chvíli volal pomoc,“ líčil detaily svědek.

Zraněný dělník od žádné stavební firmy odškodnění nedostal

Před soudem měl vypovídat i druhý zachráněný dělník, rovněž Slovák. „Soudu se nepodařilo zjistit, kde se tento muž nachází, jde o cizího státního příslušníka. Obsílka mu nebyla doručena,“ vysvětlila jeho absenci soudkyně Hana Doubková.

Tohoto muže se podařilo záchranářům vyprostit po čtyřech hodinách, s těžkým poraněním a v ohrožení života byl tehdy letecky transportován do Hradce Králové. „Ostatní neměli šanci přežít, byli někde uprostřed,“ řekl Baláž.

Sám vyvázl s poraněným ramenem a hlavou. „Léčil jsem se devět měsíců, žádné odškodné jsem od stavebních firem nedostal. Chodil jsem k psychologovi, bral jsem prášky na spaní, pořád se mi o té tragédii zdálo,“ popsal svoje zdravotní komplikace. „Na ten moment nezapomenu. Mám trauma do konce života,“ podotkl muž.

Pod mostem ve Vilémově zemřeli čtyři dělníci (5. 9. 2014)

VIDEO: Tragédie na Vysočině. Pod mostem zemřeli čtyři lidé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tragická událost se odehrála 4. září 2014 po půl třetí odpoledne. „Po obědě jsme si dali cigaretu. U toho jsme si dělali srandu, že kdyby most spadl, bude z nás mastný flek. A za hodinu se to stalo,“ vybavil si.

Jeden den Češi přišli z Německa, druhý den byli mrtví

Tři čeští dělníci se na stavbu dostali teprve den před tragédií. „Ani nevím, jak se jmenovali. Říkali, že se zrovna vrátili z Německa. Jeden den přišli a druhý den byli mrtví,“ líčil Baláž.

Hned po nehodě se objevily spekulace, že statiku mostu narušilo odbagrování přílišného množství zeminy u vnější strany mostní podpěry. S tím se ztotožnil i znalec Ladislav Klusáček z VUT Brno, který loni v říjnu u soudu uvedl, že pád mostu způsobilo odtěžení zeminy u paty klenby a nepodepření klenby v celé ploše.

Práce na mostě na silnici II/ 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem platil Kraj Vysočina. Zakázku získalo konsorcium M-Silnice a Strabag, most jako subdodavatel opravovala firma Bögl & Krýsl.

Balážovu výpověď si dnes vyslechli i obžalovaní. Těch je celkem deset, všichni se zodpovídají z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem, investora i stavebního dohledu. Hrozí jim vězení od tří do deseti let. Hlavní líčení bude pokračovat 12. dubna.