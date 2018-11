Za tragický pád mostu dostal trest jediný člověk, čtyři roky vězení

Ten jako jeden z mála odmítl v procesu, který se táhl od května 2017, před soudem vypovídat. Právě on měl na povel dělníky, kteří v době zřícení pod mostem pracovali. Stavěli tu podpěrnou skruž. Dokončit ji už ale nestihli.



Most ve Vilémově se zřítil 4. září 2014. V té době pod ním pracovalo šest dělníků. Tři Češi a tři Slováci právě připravovali podpěry pro klenbu mostu, když se rozlomil v půlce. Čtyři muži skončili uvězněni pod těžkými kameny, které je zatlačily do bahna. Podle zasahujících hasičů neměli šanci na přežití.

Před soudem se kvůli tomu zodpovídalo celkem deset lidí. Obviněni byli z obecného ohrožení z nedbalosti. Čtveřici stavbyvedoucích, manažerovi a technickému dozoru investora navrhla státní zástupkyně nepodmíněný trest v polovině desetileté zákonné sazby se zařazením do věznice s ostrahou a šestiletý zákaz činnosti stavbyvedoucího.

U tří obžalovaných pak požadovala podmíněné tresty od tří do pěti let a zákaz činnosti. Pro posledního z obžalovaných žádala trest zákazu činnosti na jeden rok.

„Jejich vinu považuji za prokázanou zejména znaleckými posudky Vysokého učení technického v Brně nebo svědeckými výpověďmi. Každý z obviněných trpěl profesní slepotou. Každý z obviněných mohl a měl už od 18. srpna do 3. září rozpoznat na stavbě vznikající nebezpečí a reagovat na ně,“ odůvodnila ve své závěrečné řeči svůj návrh Tománková.

Vinu odmítli všichni obžalovaní, obhájci vidí chybu v projektu

Zmíněný znalecký posudek, který vypracoval soudní znalec Ladislav Klusáček, uváděl jako hlavní příčinu pádu mostu přílišné odtěžení zeminy u vnější strany opěry.

Pilíř se pak neměl o co opřít a přestal plnit svou nosnou funkci. Obhajoba však tento posudek zpochybňovala.

Vinu odmítali všichni obžalovaní. Řada z nich se rovněž odkazovala na to, že postupovala podle projektové dokumentace, která se ale ve finále podle jejich názoru ukázala jako vadná.

Inspektorát práce už v souvislosti se zřícením mostu pokutoval dvě stavební společnosti a koordinátorku bezpečnosti práce. Hlavní líčení před havlíčkobrodským soudem začalo v květnu 2017.

Téměř devadesát let starý klenutý most byl rekonstruován při modernizaci silnice mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.