V soudní válce starostů Fryšavy o kanalizaci se objevila záhadná smlouva

Fryšavu podle obžaloby Fiala poškodil právě tím, že před lety podepsal s firmou budující ve vsi kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV) dohodu o zkrácení záručních dob na dodané dílo.

Za to teď obci reálně hrozí, že bude muset vracet část dotace, kterou na stavbu získala. Společně s penále jde o sumu, která se blíží třiceti milionům korun. To je pořádná „darda“ pro vesnici s 350 obyvateli.

Zkrácení záruční doby u celé investice odsouhlasili zastupitelé Fryšavy v roce 2013. K tomuto kroku se rozhodli z jediného důvodu. Obec neměla dostatek peněz, aby zaplatila veškeré vícepráce, jež při stavbě vznikly.

Proto Fiala v říjnu 2013 sepsal se stavební společností Insta CZ, která kanalizaci a ČOV budovala, dohodu.

Firma se v ní zavázala, že si nebude účtovat 1,5 milionu korun za vícepráce. Plus Fryšavě odpustí dalších 1,2 milionu korun za úroky z půjčky, kterou si obec u Insty vzala. Protihodnotou bylo právě zkrácení záruční doby u stavební části celé investice z deseti let na polovinu.

Záruku na technologii zastupitelé údajně neřešili

Takovéto znění dohody schválili i zastupitelé. „Diskutovali jsme to a shodli jsme se na tom, že na těch stavebních věcech by se toho nemělo tolik poškodit. Byli jsme ve vážných problémech, obec neměla na zaplacení svých pohledávek, tak jsme to odsouhlasili,“ potvrdil před soudem tehdejší místostarosta Jiří Humlíček.

O co ve Fryšavě jde Starosta Mojmír Humlíček podal v lednu 2015 trestní oznámení na neznámého pachatele a také podnět finančnímu úřadu.

Spor s minulým vedením obce v čele s dlouholetým starostou Josefem Fialou se týká údajných chyb při výběrovém řízení na dodavatele kanalizace a čističky, při samotné stavbě či stanovení výše stočného.

Fryšavská stavební „akce století“ za 50 milionů začala v roce 2009, obec získala dotaci ve výši 37,5 milionu korun. Necelých 15 milionů však bude muset zřejmě vracet a zaplatit i stejně vysoké penále.

„Z mého pohledu to bylo výhodné,“ pronesl Jan Sláma, jeden ze členů zastupitelstva.

Jenže v písemném provedení, které zhruba o rok později našel Fialův nástupce ve funkci Mojmír Humlíček, se píše nejen o zkrácení záruky na stavební objekty, ale také na technologickou část. A to konkrétně ze šesti let na čtyři.

„Našel jsem originál dohody a také i nějakou kopii. Byly v naprosto shodném znění,“ uvedl Mojmír Humlíček.

Podle jeho názoru nelze na tuto dohodu nahlížet jako na platnou, neboť v tomto znění ji zastupitelé nikdy neschválili. To potvrdili ve svých výpovědích i všichni ostatní.

„O technologii jsme se odmítli bavit. Řekli jsme, že tam se může cokoliv stát. Proto jsme nechtěli záruční dobu zkracovat,“ zmínil také exmístostarosta Jiří Humlíček.

Který dokument je ten pravý, bude muset rozhodnout soud

Kdy se tedy v dohodě objevila zkrácená záruka u technologie? To podle svých slov netuší ani obžalovaný Fiala. U soudu se od začátku hájí tím, že o této klauzuli vůbec nevěděl. Prý se o ní dozvěděl až asi po roce.

„Muselo dojít k nějaké machinaci. Ta dohoda byla sepsaná na třech stranách a muselo dojít k záměně toho středního listu,“ hájil se exstarosta u soudu ještě na počátku září.

V tomto týdnu však překvapil celou jednací síň. Popsal totiž situaci odlišně. Když si poté, co už ve funkci skončil, vyžádal od stavební společnosti kopii dohody, přišel mu údajně do e-mailu ofocený dokument, v němž byla záruka na technologie v plné výši. Tedy na šest let.

„Zašel jsem do našeho archivu. Tam jsem vzal originál dohody, který jsem ofotil a poslal. Jeho text jsem nijak nestudoval,“ popsal celý proces Jan Všetička, současný finanční a obchodní ředitel firmy.

„A mně ze společnosti Insta CZ přišel dodatek ve správném znění,“ stál si za svým Fiala.

Soudce Jiří Večeřa následně vyzval Fialu, zda by mu nemohl tento dokument předložit. „U sebe jej nemám. Ale měl by být založený ve spisu,“ odpověděl mu obžalovaný.

„Já jsem ten spis dvakrát pečlivě pročítal a dělal si seznam, ale nikde jsem ho tam neviděl. Není ovšem vyloučeno, že je to někde v příloze. Proto bych vás pro jistotu poprosil, zda byste nám ten dokument nemohl do pěti dnů doručit,“ požádal soudce.

To, který z dokumentů bude uznán jako autentický, je důležité i pro budoucnost obce. Pro ni by bylo vůbec nejlepší, kdyby soudy (v případu je vedeno několik řízení - pozn. redakce) rozhodly o tom, že dohoda není vůbec platná, protože ji zastupitelstvo odsouhlasilo v jiném znění. V ten moment by měla Fryšava větší naději, že by nemusela platit milionovou pokutu a penále.

Soudní líčení s Josefem Fialou bude pokračovat 12. listopadu.

