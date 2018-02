Gang těžil stovky kubíků cizího dřeva, soud poslal jeho členy do vězení

14:27 , aktualizováno 14:27

Krajský soud v Brně uložil nepodmíněné tresty čtyřem členům sedmičlenné organizované skupiny za krádeže dřeva. Těžili nebo chtěli těžit na pozemcích s neznámými či zahraničními vlastníky, a to hlavně na Vysočině. Do vězení mají jít na dobu od tří do pěti a půl let.