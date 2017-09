Omlazený tým Hrochů vydřel semifinále v koncovkách zápasů

„Domluvili jsme se, že zahraniční hráče letos využijeme jen na poháry. Díky nim jsme se dostali do finále Ligy mistrů,“ připomíná trenér Hrochů Dušan Šnelly. „Ale v play-off budeme spoléhat výhradně na naše hráče.“

Čtveřici opor Ondřej Dibelka, Tomáš Jelínek, Karel Kadečka a Jaroslav Müller doplnili šikovní mladíci. „Hlavní cíl, vyhrát titul, jsme si loni splnili za pomoci cizinců. Ale do příštích let jsme se rozhodli hrát s juniory. A zkusíme titul za čas vybojovat s nimi,“ vysvětluje Šnelly. Omlazený brodský tým ve čtvrtfinále „přejel“ Chomutov 3:0 na zápasy. Vývoj série však ani náhodou nebyl tak jednoznačný, jak by napovídal její konečný výsledek. „Bylo jasné, že žádný velký favorit nebudeme. Že to bude vyrovnané. A jsem rád, že to mladí zvládli,“ připouští Šnelly.

Klíč? Páteční domácí obrat

Jako klíčové se nakonec ukázalo hned úvodní utkání, které se v pátek večer hrálo v Havlíčkově Brodě. „Dlouho jsme prohrávali a zápas otočili až v předposlední směně. A v poslední jsme skoro zuby nehty ubránili vítězství 5:4,“ líčí Šnelly. „To hodně pomohlo, protože do Chomutova už jsme jeli přeci jen klidnější.“

V obou sobotních duelech pak hráli rozhodující roli hostující nadhazovači, kteří soupeři nedovolili ani jednou bodovat. Ale také zde se obhájce loňského prvenství nevyhnul nervydrásající koncovce.

„První zápas jsme sice vyhráli 7:0, ale pět bodů jsme dali až v posledním útoku. A ve druhém utkání, ve kterém jsme zvítězili 4:0, jsme v poslední směně dali tři body,“ vysvětluje Šnelly.

V semifinále, které se rozehraje úvodními zápasy tento víkend, Hrochy čeká vítěz základní části – Tempo Praha. „Pro nás je ale důležité, že budeme hrát až do konce sezony. Kdybychom čtvrtfinále nezvládli, po letech by nám sezona skončila strašně brzy,“ uvědomuje si Šnelly. „Takhle máme jisté semifinále a buď zápasy o třetí místo, nebo o titul. Takže budeme hrát ještě měsíc,“ těší Šnellyho.