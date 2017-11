Doktor z Počátek hledá pacienty: „Ne simulanty, buzeranty a starší 65 let“

„Na chvíli uvolňuji nové registrace: prosím simulanty a buzeranty, aby se neregistrovali! Pro nemocné se pokusím udělat, co je v mých silách,“ napsal Beutl na svém Facebooku.

A pokračoval: „Podmínka – vzdálenost od Počátek do 20 – 25 km, věk do 65 let (po 65 roce věku toho pro Vás ani já, ani medicína moc neuděláme, zvláště pokud jste se do této doby o své zdraví moc nestaral/a).“

Na kontroverzní oznámení upozornil server Lidovky.cz, kterému Beutl odmítl celou věc komentovat. Nevyjádřil se ani iDNES.cz.

„Už včera jsem jednoho novináře poslal doslova a do písmene do pr... Takže doufám, že to, co se mnou mluvíte, se nahrává. A zopakuji totéž: já svoje názory můžu vyjadřovat kdy chci a kde chci. A pokud se to někomu nelíbí, tak asi si bude muset stěžovat na starou lampárnu. Takže vyjadřovat se vám k tomu nebudu. Prostě je to můj soukromý názor a můžou mně všichni políbit kapsu. Sbohem,“ řekl, a zavěsil.

Kontroverzní příspěvek však už na Facebooku není.

Měl by vážit slova, ale lékařů je nedostatek, říká starosta

Starosta Počátek Karel Štefl lékařovo chování odsoudil. „Samozřejmě s tím nesouhlasím. Měl by více přemýšlet a vážit slova, než někam něco napíše. Protože spoustu skupin postavil do nevýhodné pozice,“ říká.

Jakékoliv možné řešení Beutlova příspěvku však nechává pouze na České lékařské komoře.

„Víte, jak to s lékaři na těchto menších městech je. Ať už s obvodními, nebo se zubaři. Prostě je jich nedostatek a když někdo skončí, tak se velice těžko hledá náhrada,“ říká starosta dvouapůltisícového městečka.

„My jsme rádi, že zajišťujeme péči o občany. A ten jeho projev je nějaká prezentace, podle které se dá poznat, co je to za člověka. Ale jestli se to má řešit, pak v rámci profesního směru, třeba lékařskou komorou. Nějaká etiketa by tam měla být zachována, dodržována,“ podotýká.

Česká lékařská komora může reagovat až na stížnost

Beutlova výzva by se skutečně mohla dostat do rozporu s etickým kodexem České lékařské komory, ve kterém se praví: „Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře.“

Příspěvek obvodního lékaře Beutla na sociální síti „Na chvíli uvolňuji nové registrace: prosím simulanty a buzeranty, aby se neregistrovali!!! – Pro nemocné se pokusím udělat, co je v mých silách. Podmínka – vzdálenost od Počátek do 20–25 km, věk do 65 let (po 65 roce věku toho pro Vás ani já, ani medicína moc neuděláme, zvláště pokud jste se do této doby o své zdraví moc nestaral/a). Nečekejte ode mě zázraky, jsem jenom obyčejnej obvoďák, ale ti, co mně znají, ví, že mám v medicíně heslo „S nikým se nese.u, ale na nikoho nese.u.“ Ještě pořád mě medicína baví, a když Vám budu umět pomoct, bude mi potom „pršet do rypáku“ (budu hrdý, na to, že jsem „Vám“ uměl pomoci.)

Česká lékařská komora by se však příspěvkem zabývala jen v případě, že by si na lékaře někdo stěžoval. Což se nestalo.

„Zákon neumožňuje komoře začínat disciplinární řízení samotné, když se něco dozví třeba z médií. Musí na rozdíl od policie nebo státního zastupitelství obdržet stížnost, aby mohla konat,“ vysvětlil mluvčí komory Michal Sojka.

Jak by taková stížnost dopadla, však odhadovat nechtěl. „Nepamatuji si, že bychom řešili nějaký příspěvek na sociální síti. Navíc je rozdíl, pokud jde o soukromý profil a profil zdravotnického zařízení. Komora řeší věci, které se týkají vztahu lékaře a pacienta,“ dodal Sojka.

Miloš Beutl je skutečně svérázný lékař. Například na svém facebookovém profilu má úvodní informaci znění: „Jsem xenofobní rasista, nenávidím všechny levičáky a jim podobné debily.“

„Pan doktor je toho směru, že co má na srdci, to dá na jazyk. Je obhroublejší, drsněji se vyjadřuje. Ale na druhou stranu prezentuje, že je obyčejný hloupý obvoďák. A když je nějaký problém, pacientům píše doporučení a posílá je k odborníkům. Nesnaží se něco řešit, něco léčit, aniž by tomu rozuměl a byl v dané věci odborník,“ přibližuje starosta Štefl.

„Co vím, tak jsou lidé, kteří ho mají rádi. A takoví, kteří ho rádi nemají,“ dodává.