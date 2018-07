Obr Mamlas čumí na Žďas. Olšiakovy sochy mají svůj videoklip

Písnička o sochách Michala Olšiaka Refrén: Rak, mamut, kůň, hamroň, mamlas, sova, hroch, sova, hroch, rak, mamut, kůň, hamroň, mamlas, sova, hroch, sova, hroch 1. Velký zuby lezou z huby / oční bulvy vyvalený / obr Mamlas čumí na Žďas / v dáli vidí kamarády / a tak volá pojďte s námi. 2. Lev anebo orlice / my tam dojedeme / rak se koupe v rybníce / my ho proženeme / né že né. 3. Ta podivná zvířátka / co tu pochodujou / potkáš jen když přijedeš / do Žďáru nad Sázavou / hou hou hou.