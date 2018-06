Starostův sen se zhmotňuje, ke stromu života se lidé budou chodit vyplakat

„Aktuálně upravujeme terén pro sochaře, abychom do září stihli všechno udělat,“ prozrazuje Jiří Šikl, starosta obce na Žďársku, ve které žije šest set obyvatel.



S odhalením Stromu života nechtějí čekat až na samotné 100. výročí vzniku republiky připadající na 28. října, ale slavnost bude zřejmě už koncem září, pravděpodobně ještě před svátkem hlavního zemského patrona sv. Václava.

Kopec Vejdoch se vypíná mezi obcemi Jámy, Veselíčko a Slavkovice. Rostou tam dvě památné lípy (jedna česká a druhá slovenská) zasazené k půlstoletí republiky v roce 1968.

„Je to místo na kótě 663 metrů, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na krajinu a padesát obcí. Chtěl bych, aby to bylo místo, kam se lidé půjdou vyplakat, když jim nebude dobře, nebo se půjdou jen tak podívat do přírody,“ líčí starosta.

S nápadem před zastupitele předstoupil poté, co se mu loni na konci roku zdál sen. „Zastupitelé moji myšlenku podpořili. Na tom místě už svůj postoj vyjádřili naši dědové. My bychom na ně měli navázat. Měl by to být kříž, který bude bdít nad obcí, bude nás chránit, zároveň, aby v něm ateista viděl strom zasazený k výročí,“ míní Šikl.

„Je třeba poděkovat za blahobyt i za dobu bez válek a hladu“

„Asfaltu a betonu už bylo dost. Je potřeba se v čase zastavit a poděkovat za náš blahobyt, za to, jak se máme a žijeme v době bez válek a hladu,“ dodává starosta.

V čele obce stojí už přes dvacet let. „Ve Stromu života nebo kříži, jak to kdo chce vidět, je obsaženo celé století,“ říká Šikl.

Vytipované místo i samotný záměr hodně zaujaly i autora. „Je to krásná práce pro netypické místo s dalekým rozhledem. Když se odtud může rozhlížet socha, je to pro mě jako sochaře velice zajímavé. Není to jako dílo pro uzavřenou galerii,“ vykládá Petr Váňa.

Socha v podobě kříže podle něj zpodobňuje růst dějinami. „V renesanci se dělaly takové stromy života. Bylo to vždy velkolepé dílo, strom zpodobňoval i Krista. Nakreslil jsem variantu, kdy je strom tvořen osmi kmeny lípy v podobě srostlice,“ popisuje umělec svůj návrh.

Osmičkové letopočty na kmenech „vyrůstajících“ ze země

V místě, kde budou kmeny „vyrůstat“ ze země, budou na některých z nich uvedené i letopočty. Jisté je, že tam budou roky 1918 a 2018. „Nevím, jestli je potřeba tam psát všechny osmičkové letopočty. Může tam být třeba letopočet založení obce Jámy nebo jiný rok vztahující se k místu,“ dává prostor k diskusi Petr Váňa. Už brzy se pustí do práce přímo ve svém ateliéru v Karlíku v údolí řeky Berounky.

Sochař, který se proslavil i přípravou repliky mariánského sloupu strženého na Staroměstském náměstí v listopadu 1918, čeká, až dokončí hrubé opracování bloku kameník.

„Blok božanovského pískovce máme vytěžený, podle mého sádrového modelu 1:5, který je provedený v detailech, na něm pracuje kameník Hynek Schejbal. V nejbližších dnech kámen převezeme ke mně,“ popisuje Váňa aktuální stav prací.

Celé dílo i s terénními úpravami včetně vytvoření polní cesty a nutným výkupem pozemků bude podle starosty stát kolem 400 tisíc korun.