VIDEO: Biatlon na Vysočině spotřebuje 1400 tatrovek sněhu z obří lednice

„Dneska je to blázinec,“ prohodil s úsměvem šéf soutěží Vlastimil Jakeš. Z parkoviště u hotelu Ski zrovna spěchal řešit další úkol.

Ve středu ráno začali organizátoři s pomocí bagru, šesti nákladních aut a dvou roleb připravovat tratě pro Fourcada, Mäkäräinenovou a další hvězdy biatlonu. Lžíce bagru se zakusovala do hromady sněhu na parkovišti pod silnicí, kde organizátoři stihli v minulém týdnu nafoukat pořádnou fůru.

„Cílem je dnes vyvézt hromadu z parkoviště, kterou jsme nastříkali při mrazech. Zítra se pustíme do zásobníku, ze kterého už jsme odkryli izolační vrstvu štěpky,“ řekl Jan Skřička z organizačního výboru.

Standardní šířka homologovaných tratí je šest metrů. „Ve stoupáních děláme osm metrů, ve sjezdech stačí pět,“ srovnává člen Hamzova týmu.

A řidiči s těžkou technikou se musí činit. „Na korbu tatrovky se vejde deset kubíků sněhu, na tratě ho padne nějakých 14 tisíc kubíků, to znamená, že se naveze 1400 tatrovek,“ počítá Skřička. Každý z šesti řidičů se tak otočí zhruba dvě stě třicetkrát.

Tratě mají být připravené už v polovině příštího týdne

Po pondělní ledovce a úterním dešti už zase sníh pěkně křupal pod nohama. Organizátoři proto spustili přípravu tratí naplno. Není na co čekat. Sedmnáctého prosince se začnou do Nového Města sjíždět biatlonové týmy.

Ve slovinské Pokljuce, která zrovna hostí první podnik letošní sezony Světového poháru, měli organizátoři spoustu starostí s počasím. Tratě upravovali i ve dnech po úvodních smíšených štafetách, které se jely v neděli.

„Uvidíme, jak to půjde nám. Oddechneme si, až to bude hotové. Zbývá čtrnáct dní do prvního závodu, tratě však musí být hotové už na tréninky. Příští úterý nebo středu chceme mít tratě připravené, abychom je mohli pěkně srovnat,“ plánuje Skřička.

Pokud to počasí dovolí, uskuteční se ve Vysočina Areně závody ještě před Světovým pohárem. „To bude takový náš test. Soutěžit budou místní biatlonisté a přijedou i z dalších klubů. Pro ně to bude kontrolní závod, pro nás test pořadatelské připravenosti před ostrým týdnem,“ vysvětluje organizátor.

Novoměstští nemusí panikařit. Tribuny už stojí, dvě party techniků ve středu jen ladily detaily na konstrukcích. „Tribuny jsou úplně stejné jako minule, ale kvůli většímu pohodlí a bezpečnosti diváků jsme snížili jejich kapacitu,“ poukazuje Skřička.

„Reálně se bavíme o dvanácti a půl tisících lidí přímo na stadionu a dalších až dvanácti tisících kolem tratí,“ řekl už dříve Vlastimil Jakeš.

Na svých místech už jsou konstrukce pro obří obrazovky, roste také obří VIP stan.

Nové táhlé stoupání prověří závodníky hned před střelnicí

Velké změny letos doznaly tratě. A to už před letním mistrovstvím světa v biatlonu, které Nové Město hostilo v srpnu.

„Hned po startu, výjezdu ze střelnice nebo z trestného kola vede trať nově do Modříňáku, po sjezdu kolem osik se vrátí a projedou doleva pod most a pak už klasicky k tunelům,“ ukazuje Skřička.

Při návratu na stadion čeká biatlonisty táhlé stoupání. „Má zhruba sto dvacet metrů. Úpravy mají řadu výhod, věříme, že přidají závodům na atraktivitě, dlouhé stoupání se projeví na střelnici. Po sportovní stránce se tady budou rozdávat karty. Zajímavý bude i finiš: kdo nezíská rychlost na mostě, nebo jak se říká na Velbloudu, nebude mít šanci,“ míní Skřička.

Podél atraktivního stoupání vyrostla mobilní tribuna pro 1300 lidí. „Dalších asi 1200 diváků se vejde na volný prostor na louce, naproti budou mít obrazovku,“ ukazuje člen organizačního výboru.

V zásobníku na úbočí Harusova kopce od loňské zimy „odpočívá“ zhruba 25 až 30 tisíc kubíků sněhu.

„I kdybychom nemohli zasněžovat a měli k dispozici jen zásobník, zvládli bychom tratě připravit, zásoba je dostatečná,“ je si jistý Skřička. Izolační vrstva štěpky už je shrnutá, bagr se do obří hromady zakousne už ve čtvrtek.

Méně starostí mají pořadatelé s úpravou stadionu, kde sněžná děla nafoukala velké duny. Na konci týdne je rolby rozhrnou do roviny.