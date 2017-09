Za dítě ve školce rodiče zaplatí více. V Jihlavě a Třebíči až 2 000 korun

Žďárští radní odůvodňují vyšší příspěvek rostoucími náklady své příspěvkové organizace, kterou navštěvuje kolem sedmi set dětí.

„Svůj odraz na výši nákladů má i zavádění inkluzivního vzdělávání na základních školách a hlavně, co mě nejvíc dráždí, souvislost s přijímáním dětí mladších tří let. Takové děti by podle mého názoru měly zůstat doma u matky, respektive u otce,“ míní žďárský místostarosta Josef Klement.

Výše „školkovného“ na Vysočině Havlíčkův Brod 600 Kč Jihlava 550 Kč MŠ Mozaika 550 Kč (do září byla částka 500 Kč);

k ní patří i specializovaná školka Jeslenka (pro děti od 1 do 3 let) 550 Kč + 200 Kč na praní prádla Děti ve skupině od 1 do 2 let 2 000 Kč Pelhřimov 500 Kč Třebíč 400 až 430 Kč MŠ Duha Třebíč 2 200 Kč (třída pro děti od 2 let) Žďár nad Sázavou 430 Kč (od 1. ledna 2018 bude částka zvýšena na 500 Kč) Křižanov 265 Kč Zdroj: MŠ v jednotlivých městech

Ze sedmi set dětí ve žďárských školkách je zhruba stovka do tří let. Jsou však mezi nimi i děti, které dosáhnou tří let už v září nebo říjnu.

„Máme dvě batolecí třídy. Jedna je ve školce ve Vančurově ulici, druhá ve Veselské. Bylo vybráno čtyřicet dětí, které potřebují kromě učitelky ještě chůvu, což přináší zvýšené náklady. Nemáme z toho radost, ale legislativa to rodičům umožňuje,“ dodává Klement.

Podle něj provoz školek prodražuje i fakt, že jsou od školného osvobozeny kromě řádných předškoláků také děti s odkladem povinné školní docházky.

Školkovné se ve Žďáře zvyšovalo naposledy v roce 2014. Podle kalkulace ředitelky MŠ Ivety Klusákové jsou náklady na jedno dítě ve žďárské školce na částce 1 093 korun za měsíc, město by mohlo požadovat maximálně 546 korun, tedy polovinu této částky.

Radní zvažovali i to, zda zdražit poplatek pouze rodičům dětí mladších tří let. „Abychom mohli zavést různou výši poplatku, musel by být veden v účetnictví jako vedlejší činnost,“ podotkl Klement. Město by k tomu podle něj přistoupilo, pokud by došlo k dalšímu nárůstu dvouletých dětí ve školkách.

Náklady na asistenty

Speciální třída pro děti od dvou do tří let funguje už pátým rokem v třebíčské Mateřské škole Duha. Kromě dvou pedagogů ve třídě pracují i dva asistenti. Rodiče, kteří do této třídy děti zapíší, však musejí počítat s vyšším školným, a to 2 200 korun měsíčně. „Školné je navýšeno právě o náklady na plat asistentů,“ vysvětlila ředitelka školky Jana Hýžová s tím, že jakmile děti přejdou od 3 let do běžné třídy, školné se sníží na obvyklých 430 korun za měsíc.

Zároveň upozorňuje, že tato batolecí třída je speciálně vybavená tak, aby vyhovovala potřebám nejmenších. „Děti mají jiné stoly, lehátka na spaní, mají o svačinku víc a upraven je i jejich režim,“ poznamenala.

Zdražení letos pocítili rodiče dětí, které navštěvují Mateřskou školu Mozaika v Jihlavě. Ta sdružuje 17 školek v krajském městě. Úhrada za předškolní vzdělávání se od září zvýšila z původních 500 korun na současných 550.

„Cenu jsme navyšovali kvůli dlouhodobě vzrůstajícím provozním nákladům, jako je například elektrická energie. Rozhodně to nemá nic společného se zaměstnáváním chův pro nejmenší děti. Na ty nám město platí formou účelové dotace,“ vysvětluje Jarmila Bučková, ředitelka Mateřské školy Mozaika.

Školka má i speciální pracoviště Jeslenka, určené pro děti od 1 do 3 let, které vzniklo letos v lednu převodem z jeslí. Školka má dvě třídy pro děti od 2 do 3 let a jedno oddělení s péčí o děti ve věku 1 až 2 roky, jež má kapacitu 14 míst.

Zájem o umístění v této školce je mezi rodiči enormní, i když za starší děti se platí školné 550 korun plus 200 korun za praní ošacení. Za roční děti je školné dokonce 2 000 korun. „Kdybychom měli prostory, klidně bychom umístili dvakrát tolik dětí. Tak velký je zájem ze strany rodičů,“ uvedla vedoucí učitelka Olga Böhmová.

Aktuálně nejdražší standardní školné je v Havlíčkově Brodě. „V našich školkách se platí už třetí rok částka 600 korun měsíčně,“ informovala ředitelka MŠ Korálky Štěpánka Sýkorová. „Co bude příští rok, na to v tuhle chvíli neumím odpovědět,“ dodala.