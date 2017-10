Dětem se azyl po požáru protáhne, školka je v horším stavu, než se zdálo

Čtyři třídy dětí tak budou zřejmě až do Vánoc i nadále v provizorních prostorách. Jedna třída nalezla své útočiště na škole v Kollárově ulici, další tři třídy na ZŠ T. G. Masaryka.

Ještě 11. září panovala na jihlavském magistrátu, který je zřizovatelem zařízení, naděje, že se dvě třídy dětí budou moci do týdne vrátit. A že díky dispozicím budovy půjde oddělit provoz školky a stavební práce.



Krajští hygienici však k tomuto postupu nedali doporučení.

„Nejde to. Z bezpečnostních a hygienických důvodů nemohou souběžně probíhat hrubé stavební práce a provoz školky. Navíc ze školky musí být dva únikové východy a není možné, aby je zároveň používali stavaři,“ vysvětluje Jarmila Bučková, ředitelka MŠ Mozaika, pod kterou mateřinka v ulici U Dlouhé stěny spadá.

Ukázalo se také, že poškození školky ohněm a následně i vodou při likvidaci požáru je větší, než se zprvu zdálo.

„Zvenku to nevypadá tak špatně, ale nutná bude kompletní oprava střechy včetně opravy krovu nad prostorem ložnice. Těžká technika se do budovy nedostane, takže se vše bude muset ručně vyřezávat. Předpokládá se tedy zvýšená hlučnost i prašnost a to není pro děti vhodné prostředí. Nedokázali bychom jim zajistit potřebný denní režim včetně klidového odpočinku, ale ani stravování,“ připomíná ředitelka Bučková.

Opravit je třeba elektroinstalaci, podhledy, podlahy, střechu

Podle vedoucího odboru školství na jihlavské radnici Tomáše Koukala je zasažená část budovy poškozená až do suterénu. Poničená je střecha, podkroví a voda použitá při hašení protekla až dolů.

Jihlavští zastupitelé proto v tomto týdnu urychleně přiklepli 3,6 milionu korun na rekonstrukci stavby (o rozhodnutí zastupitelů si přečtěte zde).

Jak řekl Tomáš Koukal zastupitelům, opravit se budou muset kromě střechy také podlahy, sádrokartonové podhledy a elektroinstalace.

Ve školce začalo hořet v pátek 8. září nad ránem, když budova byla prázdná (o požáru více čtěte zde). Během dne pak město narychlo shánělo pro děti nové zázemí a v pondělí již mohli všichni hoši i děvčata jít do náhradních prostor (podrobnosti se dočtete zde).

Nemáme jinou možnost, brání se školka kritice rozmístění dětí

Někteří lidé vedení školky kritizovali za to, že děti byly umístěny do škol, které ne úplně odpovídají potřebám předškolních dětí.

„Neměli jsme a nemáme jinou možnost, kam děti dát. Musí být ve stavbě, která je zkolaudovaná jako školské zařízení, a v našich školkách nemáme volné kapacity. Děti nebylo možné rozdělit ani po jednom do jednotlivých školek. Navíc pro děti by to bylo značně stresující. Takhle alespoň mohou být ve svém kolektivu a s učitelkou, kterou znají, a normálně fungují, i když v o něco horších podmínkách,“ vysvětluje Jarmila Bučková.

Jedna třída našla dočasný azyl na ZŠ Kollárova, kde ještě před dvěma lety fungovala mateřská škola a v posledních letech tam má škola přípravnou třídu - tudíž zde podmínky plně vyhovují.

Další tři třídy dětí zůstávají na ZŠ T. G. Masaryka, konkrétně v prostorách školních družin.

„Navozili jsme jim postupně hračky a pomůcky. Děti na Masarykově škole mají také už stoly a židličky, které odpovídají jejich velikostem. Mají náhradní lehátka i všechny lůžkoviny potřebné k odpočinku. Jejich původní nebylo možné použít. Byly načichlé kouřem a peřinky proteklé vodou,“ dodala ředitelka Mozaiky.

Ta zároveň upozornila na to, že rodičům dětí, kteří si z důvodu požáru nechají dítě prozatím doma, bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání za každý měsíc až do návratu do opravené budovy školky v ulici U Dlouhé stěny. Podmínkou je, že to nebude dítě, které si plní povinnou předškolní docházku.

