Jihlava chtěla noční školku se saunou a vířivkou. Je drahá, zjistila teď

„Neprobíhá to podle plánu, protože projektantovi se nepodařilo dodržet finanční objem na výstavbu školky,“ vysvětluje hlavní důvod zpoždění náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) zodpovědný za rozvoj města.

„Ten projekt je výrazně předražený a na to peníze prostě nejsou,“ přidává se i náměstkyně pro oblast školství Jana Mayerová (ANO).

Mělo by přitom jít o unikátní mateřinku. Kromě již zmíněného vybavení měla mít internátní provoz, jedna ze čtyř tříd by byla uzpůsobena tak, aby v ní děti mohly přespávat (více jsme o záměru psali zde).

„Naším cílem je podpora předškolního vzdělávání a zajištění dostatečné nabídky možností pro umístění dětí, která by rodičům umožnila sladit rodinný a pracovní život,“ popisoval primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) poté, co v prosinci za město podepsal smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání s největším zaměstnavatelem v kraji, společností Bosch Diesel.

Právě pro děti zaměstnanců mělo být rezervovaných 75 z celkových 100 míst. Firma se za to zavázala deset let posílat ročně na provoz školky částku milion korun. Celá výstavba pak měla vyjít na padesát milionů korun.

Cena školky vzrostla až o závratných 35 milionů korun

Jenže cena, která nakonec vzešla z projektové dokumentace, je mnohem vyšší. To uznal i sám autor návrhu, architekt Jaroslav Huňáček.

O kolik přesně? Tady už se názory jednotlivých aktérů rozcházejí.

Budova nové jihlavské školky má mít veselou fasádu. O její vymalování by se měly postarat samotné děti.

„Bylo to o hodně. Z padesáti milionů korun včetně DPH to vystoupalo na pětaosmdesát včetně DPH. Schválit takový nárůst by nebylo pro zastupitelstvo akceptovatelné,“ řekl Výborný.

„Uvažovaná cena byla 50 milionů ale bez daně a my jsme teď zhruba na 69 milionech. Opět bez daně, zásadně neuvádíme cenu s daní,“ tvrdí naopak architekt Huňáček, jenž je zároveň opozičním zastupitelem za ODS.

Podle něj za navýšením nákladů stojí to, že finanční strop pro zakázku se tvořil zhruba před dvěma lety. Od té doby se ceny posunuly nahoru. „To dělá zhruba šest nebo sedm milionů korun,“ počítá architekt.

Ještě vyšší suma pak padla na technologie vytápění. „Dohnala nás vládní a evropská nařízení. Veřejné budovy, což se školek týká, musí být navrhované s nulovou energetickou náročností, skoro pasivní objekty. Cenu tak rapidně zvedají různá tepelná čerpadla, soláry a další věci, které tam přibyly,“ vysvětluje Huňáček, jenž vyčíslil vícenáklady v této oblasti na deset milionů korun. Další peníze pak měly spolykat dodatečné požadavky na vybavení.

Záměr vybudovat školku trvá dál, dozná ale podstatných škrtů

Obě strany nyní jednají o tom, jak s projektem naložit. Že by jej „odpískaly“, však nechtějí ani slyšet. „Náš zájem stále trvá,“ potvrzuje náměstkyně Mayerová.

Architekt Huňáček nyní chodí na magistrát, kde s pracovníky odboru rozvoje města probírá, co je v projektu nezbytně nutné a co by se naopak dalo oželet.

Jedním z míst, kde se zřejmě bude škrtat, je wellness zóna, která by se upravila do skromnějších poměrů. Přesto Huňáček varuje: „Na městem požadovanou cenu to nelze sundat.“

Samotný Bosch Diesel nehodlá momentální situaci kolem školky detailněji komentovat. „Protože realizace výstavby nové školky Na Dolech je výlučně záležitostí města Jihlavy, směřujte, prosím, další dotazy ohledně jejího průběhu na vedení magistrátu statutárního města Jihlavy,“ reagoval na dotaz MF DNES mluvčí společnosti Mojmír Kolář.

Ředitelka městských školek považuje noční režim za zbytečný

Pokud se skutečně nepodaří cenu srazit na požadovanou úroveň, je otázkou, zda budou chtít jihlavští zastupitelé na navýšení přistoupit. Projekt školky má totiž už od počátku řadu kritiků a odpůrců. Někteří z nich si myslí, že je mateřinka přehnaně drahá. Dalším se naopak nelíbí, že její vybavení bude příliš nadstandardní a že tři čtvrtiny kapacity zaberou děti zaměstnanců Bosch Diesel.

„Město bude de facto stavět podnikovou školku. To se mi moc nezdá,“ ošíval se například současný náměstek primátora Radek Popelka (ANO) v době, kdy ještě sedával v opoziční lavici.

Nad nutností internátního režimu pak zapochybovala ředitelka městské MŠ Mozaika Jarmila Bučková, když v rozhovoru pro MF DNES pronesla:

„Určitě se někdo najde, kdo internátní režim využije, ale domnívám se, že to nebude masové. My jsme od rodičů nikdy neměli požadavky na noční či prodloužený provoz. Naše školky jsou zpravidla otevřeny do 16 a 17 hodin.“

Nová školka by však do sítě Mozaiky spadat neměla, byla by organizačně přičleněná k Mateřské škole Mašinka a Speciálnímu pedagogickému centru Demlova.

Město i Bosch si stojí za tím, že nová mateřinka tohoto typu je v Jihlavě potřeba.

„Pro firmu Bosch představuje výstavba školky důležitý projekt, neboť možnost zajištění péče o děti je důležitým předpokladem pro sladění pracovního a soukromého života rodin našich zaměstnanců. Nová městská mateřská školka by sloužila jak dětem rodičů, zaměstnaných ve společnosti Bosch, tak i dětem dalších obyvatel Jihlavy,“ dodal mluvčí firmy Kolář.